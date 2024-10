Mitä tapahtui pesupallolle? Selvitimme, miksei palloja enää saa pyykinpesuaineen mukana

Sosiaalisessa mediassa on jo pitkään haikailtu pesupallojen perään. Moni valittelee, ettei palloa enää saa pesuaineen mukana. Onko näin? Mitä kylkiäisenä usein tulleille pesupalloille tapahtui?

"Pesupallon käyttö on tietysti edelleen mahdollista"

Unileverin tuotteissa on aiemmin saanut mukana pesupallon, mutta tästä on luovuttu, Unileverin Tukholman-konttorilta kerrotaan. Yhtiön tuotteita on esimerkiksi Omo.