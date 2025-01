Mitä tapahtui pesupalloille? Palloja ei enää saa pyykinpesuaineen mukana – selvitimme syyn

Pesupallojen katoamiseen vaikuttaa osittain pyykinpesukoneiden kehittyminen.

Sosiaalisessa mediassa on jo pitkään haikailtu pesupallojen perään. Moni valittelee, ettei palloa enää saa pesuaineen mukana. Onko näin? Mitä kylkiäisenä usein tulleille pesupalloille tapahtui?

"Pesupallon käyttö on tietysti edelleen mahdollista"

Unileverin tuotteissa on aiemmin saanut mukana pesupallon, mutta tästä on luovuttu, Unileverin Tukholman-konttorilta kerrotaan. Yhtiön tuotteita on esimerkiksi Omo.

– Koska tekniikka kehittyy, ja tavoitteemme on muovin vähentäminen, olemme päivittäneet tuotteisiimme korkin, joka mahdollistaa pesuaineen annostelun ja kaatamisen suoraan pyykinpesukoneen annostelulokeroon, yhtiö kertoo sähköpostitse.

Unileverin mukaan pesukoneet ovat kehittyneet taitaviksi ja osaavat ohjata kuluttajaa annostelemaan sopivan määrän pesuainetta suoraan koneeseen. Siksi tarve erilliselle pesuainepallolle on vähentynyt.

– Pesupallon käyttö on tietysti edelleen mahdollista, vaikka emme tarjoa tai myy palloja. Kuluttaja voi ostaa pallon esimerkiksi verkosta.

Muovin käytön vähentäminen puri pesupalloon

Myöskään Orkla ei tarjoa Lumme-pyykinpesunesteiden mukana pesupalloa.

– Ympäristötietoiset pakkaukset ovat osa ympäristötyötämme, ja pyrimme jatkuvasti vähentämään muovin käyttöä, Orklalta kuvataan.

– Nykyään pesukoneissa on annostelulokero nestemäiselle pyykinpesuaineelle, joten pesuaineen voi annostella erilliseen mittaan ja kaataa pesuainelokeroon. Markkinoilta löytyy myös automaattisesti annostelevia pesukoneita.

Pyykinpesuaineen annostelun voi hoitaa myös kotikonstein.

– Pyykinpesunesteen annosteluun voi käyttää esimerkiksi desi- tai ruokalusikkamittaa. Perinteinen ruokalusikallinen on noin 15 ml, Orklalta vinkataan.

"Pesutehon kannalta ei ole merkitystä, annostellaanko neste koneen pesuainelokeroon vai pesupallon mukana "

Kiiltokaan ei myy palloa minkään pyykinpesunesteen mukana. Suurin syy on kaikenlaisen ylimääräisen pakkausmateriaalin käytön välttäminen.

– Pesupallo on muovia, ja annostelun kannalta se ei ole välttämätön osa annostelua. Serto- ja Erisan-pakkauksissa on hyvin selkeästi ymmärrettävä annosteluohje veden kovuus huomioituna, ja korkki toimii mittana pyykinpesunesteen annosteluun. Korkissa on merkki oikealle annostelulle, Kiillolta kerrotaan.

– Pesutehon kannalta ei ole merkitystä, annostellaanko neste koneen pesuainelokeroon vai pesupallon mukana suoraan rumpuun. Pesupallo kokonsa puolesta saattaa jopa ohjata kuluttajaa annostelemaan tuotetta liikaa pesukoneellista kohden.

