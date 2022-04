Miksi Elon Musk osti Twitterin ja miten somejätti muuttuu miljardöörin omistuksessa? Someasiantuntija ei ilahtunut kaupasta: "Hyvin pääsi pilaamaan illan"

Maailman rikkain ihminen, Tesla-mijardööri Elon Musk on ostanut maailman suurimman viestipalvelun Twitterin. Twitteriä ei pidetä taloudellisena kultakaivoksena ja kysymys kuuluukin, miksi Musk näin teki. Musk on puhunut Twitterin uudistamisesta ja sananvapauden lisäämisestä, mutta lupaus on ristiriitainen.