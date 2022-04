Jarno Limnéll epäilee Twitterin ostaneen maailman rikkaimman miehen Elon Muskin kauniita puheita sananvapaudesta – "Hänellä on valta päättää"

– Sananvapaus on toimivan demokratian perusta ja Twitter on digitaalinen tori, jossa ihmiskunnan tulevaisuuden kannalta keskeisistä seikoista väitellään, Musk muotoili.

"Musk on räiskyvä persoona"

Musk luonnollisesti sanoi haluavansa tehdä Twitteristä paremman kuin mitä se on. Lupauslistalla on uusia ominaisuuksia, algoritmien avaamista, viestiä sylkevien bottien poistaminen ja järjestelmä, jonka avulla kaikki ihmiset voidaan tunnistaa.

– Musk on näkyvä, räiskyväkin persoona. Kun hänellä on valta päättää, mitä Twitterissä tehdään, niin kyllähän sillä on vaikutusta sananvapauteen ja niihin pelisääntöihin, mitä sosiaalisessa mediassa käytetään, Limnéll totesi.