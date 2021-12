Elon Musk kehuskeli asuvansa vaatimattomassa tönössä – totuus maailman rikkaimman miehen asuinpaikasta on kuitenkin täysin toinen

Maailman rikkain ihminen Elon Musk on pitkään sanonut vaatimattomuutta puhkuen, että hänen pääasiallinen asuntonsa on pikkuinen ja yksinkertainen huoneisto, jossa hän vieläpä asuu vuokralla.

– Pääasiallinen kotini on ihan kirjaimellisesti noin 50 000 dollarin tönö Boca Chicassa / Starbasessa jota vuokraan SpaceX:ltä. Se on kuitenkin aika mahtava, Musk tviittasi.

Muskin väite on ollut Muskin faneille todella tärkeä, sillä se on näyttänyt Muskin jalat maassa olevana, aika lailla tavallisena kaduntallaajana.

Wall Street Journal sanoo (maksumuurin takana), että totuus on aika kaukana Muskin väitteistä.

Talouslehti Forbesin mukaan Musk on asunut ystävänsä asunnolla noin vuoden. Kyseinen ystävä on PayPalin perustaja ja erittäin rikas sijoituspohatta Ken Howery, ja asunto on noin 750 neliömetrin kartano Austinissa. Howery maksoi lukaalistaan 12 miljoonaa dollaria hankkiessaan sen vuonna 2018.