Elon Musk korvasi Twitterin elintärkeän osaston tekoälyllä – saattaa nyt kostautua pahemman kerran: "Villi länsi"

Viime vuoden yksi suurimpia yritykauppoja oli sosiaalisen median palvelu Twitterin myyminen miljardööri Elon Muskille. 4,4 miljardin dollarin (noin 4,1 miljardin euron) arvoisen diilin tiimoilta arvioitiin, että alusta saattaisi muuttua Tesla-neron käsissä radikaalistikin, ja näin on osittain myös käynyt.

Vuorovaikutteisen teknologian tutkijatohtori Pekka Kallioniemi Tampereen yliopistosta kertoo, että Muskin alkutaival Twitter-kipparina on ollut kaoottinen.

– On tehty paljon isoja muutoksia ja pyritty luomaan "tasa-arvoisempaa" alustaa, jossa kaikkien ääni pääsee kuuluviin. Tietysti voi olla montaa mieltä siitä, onko tämä oikeasti tapahtunut, Kallioniemi kertoo.

Turvallisuuden parissa työskennelleitä potkittu pois

Yhdeksi esimerkiksi Kallioniemi nostaa valeuutisten ja vihapuheen enenevän määrän alustalla. Se on ongelma, johon Twitter vastaa tällä hetkellä hänen mielestään aivan liian hitaasti.

Tämä on seurausta isoista potkuista, jotka koskettivat turvallisuuden osalta kriittistä osastoa.

– Noin 80 prosenttia sai yrityksestä kenkää ja suurin osa heistä teki töitä turvallisuusasioiden parissa. Tätä porukkaa on radikaalisti karsittu ja tätä pyritään nyt kontrolloimaan automaation ja tekoälyn kautta. Toistaiseksi se on toiminut aika surkeasti, jos suoraan sanotaan.

Yrityksen rakenne ylipäätään on Kallioniemen mukaan muuttumassa SpaceX:n ja Teslan muotoiseksi, jossa yhdellä henkilöllä on laaja osaaminen ja iso työtaakka.

Jäljelle jääneistä työntekijöistä leijonanosa on enimmäkseen teknisiä osaajia.

– Muskin muissa yrityksissä käytetään paljon tällaisia eksperttejä, jotka hoitavat erittäin laajaa alaa. Selvästi sama lähtökohta on Twitterissä. Pienellä aktiivisella tiimillä pyritään hoitamaan koko alustaa.

Tunnistautumisesta tulikin maksullinen lisäpalvelu

Twitteristä on poistettu Muskin toimesta vanhat tunnistautumistavat ja siitä on tehty maksullista.

– Jos sinulla ei ole tätä maksettua merkkiä, sinun sisältöäsi näytetään huomattavasti vähemmän Twitterin puolella. Tästä on tullut "voit ostaa näkyvyyttä" -palvelu.

Yli 225 tuhatta seuraajaa omaava Jari Sarasvuo on yksi heistä, jotka eivät ole leimasta vakuuttuneita.

Syntyikö alustalla kaavailtu joukkopako?

Jos käyttäjäkunta on pysynyt alustalla, ei mainostajista voi sanoa samaa. Twitter on ollut tappiollinen jo pitkään, ja mainostajien kaikkoaminen on myrkkyä tulevaisuuden näkymille.