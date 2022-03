Miksi auringonkukkaemoji trendaa juuri nyt? Tämä on sen merkitys Ukrainan sotaan liittyen

Ukrainan lippu ja sen värit ovat viimeisen viikon aikana tulleet varmasti koko maailmalle tutuiksi. Ukrainan lippua on käytetty ahkerasti myös sosiaalisessa mediassa emojin muodossa. Asian yhteyteen on nostettu myös muita kriisitilanteeseen sopivia emojeita, kuten rauhan kyyhkynen.

Auringonkukkaemojin suosio kasvoi yli 36 prosenttia viikossa

Miten auringonkukat liittyvät Ukrainaan?

Yahoo! News -uutissivuston mukaan Ukrainassa kasvatetaan maailman eniten auringonkukansiemeniä ja kyseessä on myös maan kansalliskukka. Moni Twitter-vaikuttaja on lisännyt auringonkukkaemojin omaan profiiliinsa osoittaakseen tukensa Ukrainalle.

Salamaniskulla viestitty konfliktia

Auringonkukkien lisäksi sosiaalisessa mediassa on käytetty runsaasti muun muassa salamaniskuemojia. Sitä on käytetty eniten kuvaamaan Ukrainan ja Venäjän konfliktia. Yahoo! News -uutiskanavan mukaan todennäköisin syy salamaniskuemojin suosion kasvuun on se, että ukrainalaiset journalistit ovat käyttäneet sitä Twitter-viesteissään. Salamaniskulla on viestitty kyseessä olevan erityisen merkittävä uutinen, niin sanottu ”breaking news”.