Trumpin vastustajat katosivat Instagramin hakutuloksista

Sosiaalisen median alusta Instagramista ei löydy tällä hetkellä tuloksia hakusanoilla #Biden, #Obama tai #democrat.

Supersuositussa Instagramissa saa tällä hetkellä yllättävän vastauksen, kun hakusanaksi laittaa esimerkiksi Yhdysvaltain entiseen presidenttiin Joe Bideniin viittaavan hakusanan #biden tai hänen edustamaansa demokraattipuolueeseen viittaavan sanan #democrat.

#democrat-hakusanalla tulosten kerrotaan sisältävän sensitiivistä sisältöä.

Instagram ilmoittaa, että haun tulokset on piilotettu, koska ne sisältävät arkaluontoista sisältöä. Sama kohtalo on muun muassa toiseen entiseen presidenttiin Barack Obamaan viittaavalla hakusanalla #obama.

Hakutuloksissa näyttää olevan vaihtelua, sillä osalla hakukerroista Instagram antaa tuloksia. Välillä arkaluontoisen materiaalin tilalla on pelkkä teksti "ei tuloksia".

Piilossa on myös tulokset ainakin hakusanalla #pelosi. Nancy Pelosi on demokraattipuolueen pitkän linjan poliitikko, joka on muun muassa toiminut edustajainhuoneen puhemiehenä.

Muun muassa Donald Trumpin edustamiin republikaaneihin viittaavalla hakusanalla #republican sen sijaan löytyy runsaasti tuloksia. Myös hakusana #trump antaa runsaasti tuloksia.

Asiasta kertoi ensin Yle.

#republican-hakusanalla tuloksia löytyy runsaasti.

Tekninen vika?

BBC:n mukaan Meta kertoo työskentelevänsä parhaillaan korjatakseen hakusanoihin liittyvän ongelman.

– Olemme tietoisia virheestä, joka vaikuttaa hashtageihin poliittisen kentän halki, ja työskentelemme nopeasti sen ratkaisemiseksi, Meta kertoi BBC:lle lausunnossaan.

Meta ei lausunnossaan myöntänyt, että ongelma koskisi vain poliittisen kentän niin sanottua vasenta laitaa.

BBC:n haastattelema someasiantuntija Matt Navarra kertoo, että kyseessä voi olla tekninen ongelma, mutta asia on joka tapauksessa nolo Instagramille.

– Jos tilannetta ei korjata nopeasti, se voi lisätä salaliittoteorioita ja vahingoittaa samalla Metan mainetta, Navarro toteaa BBC:lle.

Asia ei jäänyt käyttäjiltä huomaamatta

Instagramin tunnuksilla toimivassa viestipalvelu Threadsissa demokraatteihin liittyvien hakutulosten katoaminen on herättänyt runsaasti keskustelua.

Käyttäjät ovat jakaneet kuvakaappauksia hakutuloksistaan ja kummastelleet tilannetta.

– Ei tuloksia hakusanalle #democrat, mutta paljon tuloksia hakusanalle #republican, miksi? yksi käyttäjä kysyy.

– Meitä sensuroidaan. Se siitä sananvapaudesta, toinen kirjoittaa.

Moni käyttäjä ilmaisee suurta huolta tilanteen takia.

– Kertokaa minulle, mistä ihmeestä on kysymys? Nyt on päivä yksi. Toivottavasti olette kaikki valmiita tähän.

– Median sensurointi on alkanut. Ettekö usko? Kokeilkaa itse. Jakakaa tätä, ihmiset ansaitsevat tietää.

Käyttäjien joukossa on myös useita, jotka kertovat, että heidän Facebook-sivunsa on alkanut automaattisesti seurata Donald Trumpia ja J.D. Vancea.

– Meta on jo aloittanut kontrollin rakkaan johtajanne puolesta. Kaikki on asetettu seuraamaan häntä, hänen puolisoaan ja Vancea valitsi sitä itse tai et, Teresa-niminen käyttäjä kertoi.

MTV ei voinut vahvistaa väitteitä.

Zuckerberg on lipunut yhä lähemmäs Trumpia

Facebook, Instagram ja Threads ovat kaikki Metan omistuksessa. Somejätin perustaja ja toimitusjohtaja on Mark Zuckerberg.

Zuckerberg ilmoitti pari viikkoa sitten Metan linjanmuutoksesta somepalveluidensa moderoinnissa. Yhtiö päätti lopettaa muun muassa Facebookissa ja Instagramissa käytetyn faktantarkistuskäytännön. Zuckerberg väitti faktantarkistuksen ajautuneen sensuurin puolelle.

– Faktantarkistajat ovat olleet poliittisesti liian puolueellisia. He ovat tuhonneet enemmän luottamusta kuin luoneet sitä, Zuckerberg sanoi.

Samaan aikaan Instagramin ja Facebookin suositteleman poliittisen sisällön määrä kerrottiin lisääntyvän. Lisäksi Meta kertoi poistvansa "joukon rajoituksia" aiheista, kuten maahanmuutto ja sukupuoli.

Metan perustaja Mark ZuckerbergLenin Nolly/NurPhoto/Shutterstock/All Over Press

Linjanmuutos juuri virkaanastujaisten alla

Kansainvälinen faktantarkistusverkosto IFCN kommentoi Metan linjanmuutosta nopeasti toteamalla Zuckerbergin väitteet sensuroinnista vääriksi. Metan päätös koskee toistaiseksi Yhdysvaltoja. IFCN:n mukaan voisi olla tuhoisaa, jos päätös laajennettaisiin koskemaan koko maailmaa.

Ei liene täysin sattumaa, että Zuckerberg julkaisi uutisen Metan linjanmuutoksen juuri Trumpin virkaanastujaisten alla. Uusi linja mukailee Donald Trumpin ja Elon Muskin näkemyksiä.

Zuckerberg nähtiinkin vaimoineen maanantain virkaanastujaisissa tiiviisti muiden miljardöörien Elon Muskin ja verkkokauppa Amazonin perustajan Jeff Bezosin rinnalla.

Entinen presidentti Joe Biden otti varoitti jäähyväispuheessaan viime viikolla disinformaation vaaroista ja vallan keskittymisestä pienelle joukolle ultrarikkaita.

Juttua muokattu 21.1.2025 klo 15.56, täydennetty juttua kauttaaltaan tiedoilla teknisestä viasta, käyttäjien kommenteilla sekä Mark Zuckerbergiin liittyvillä tiedoilla.