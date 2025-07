Nimekäs tennispelaaja: Onlyfans-sisältöä aikuisviihdetähtien kanssa

Tenniksen huippupelaaja Nick Kyrgios tekee aikuisviihdetähtien kanssa Onlyfans-yhteistyötä.

Australialaismedia News.com.au kertoo vastikään sinkuksi jääneen Nick Kyrgiosin panostavan uuteen uraan. Australialainen tennismies ei ole paraikaa pelaamassa grand slam -turnaus Wimbledonissa, vaan tekee yhteistyötä aikuisviihdetähtien Rachel Starrin ja Sophie Stonehousen kanssa.

"Siitä itsestään" sisällössä ei ole kuitenkaan kyse, vaan kolmikko juontaa Onlyfans TV:lle uutta Smash City -nimistä sarjaa. Sen ensimmäinen kausi käynnistyi viime kuussa.

Neljän jakson mittaisessa sarjassa kahdeksan Onlyfans-sisällönluojaa kilpailee 20 000 dollarista erilaisissa pickleball-peleissä. Pickleballissa yhdistyy piirteitä sulkapallosta, tenniksestä ja pöytätenniksestä.

Uusi sarja julkistettiin aiemmin tänä vuonna sen jälkeen, kun Kyrgiosin ja Costeen Hatzin nelivuotinen parisuhde oli päättynyt huhtikuussa.

Onlyfansissa Kyrgios on vaikuttanut vuodesta 2023. Hän perusteli asiaa halulla olla vuorovaikutuksessa yleisön kanssa uudella tavalla ja avasi fanien pääsevän näkemään kulissien taakse.

"Kauhukakara"

Kyrgiosia on kutsuttu myös tenniksen "kauhukakaraksi" hänen erinäisten kiukuttelujensa ja oikutteluidensa myötä.

Kaksinpelin maailmanrankingissa Kyrgios on parhaimmillaan ollut 13:ntena. Grand slam -turnauksien kaksinpelissä mies on yltänyt finaaliin Wimbledonissa vuonna 2022 ja hän on ollut voittamassa nelinpeliä Australian avoimissa.