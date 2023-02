"Viileät, coolit, tytöt eivät halua kukkia ystävänpäivänä, he haluavat hävittäjiä!" – Ukraina käyttää taidokkasti sosiaalista mediaa Venäjää vastaan

Ei kiitos kukille, kyllä hävittäjille

– On sisäistä viestintää ja viestintää länsimaisille yleisöille, joilta haetaan tukea sodalle. Ja sitten on kuittailua Venäjälle, kuvailee tutkijatohtori Saara Särmä Tampereen yliopistosta.

– Meemit ovat tietenkin iso lajityyppi. Ukrainalaisillahan on sosiaalisen median tilikin Ukrainian Memes Forces , joka on nimetty ja valjastettu tällaiseen niin sanottuun some-sotaan.

Tältä täällä näyttää

– On myös taidetta, monesti sellaista, jossa on keltasiniset värit, Meriluoto täydentää.

– On melkoinen ilmatilan valloitus Ukrainalta, että keltainen ja sininen väri yhdistettynä tarkoittaa, että me seisomme Ukrainan tukena.

Olemme kuin te

– Yksi hyvin voimakas viesti on Ukrainan eurooppalaisuuden korostaminen. Se on hyvin ymmärrettävä kehys, jolla Ukrainaa tehdään tiiviisti osaksi eurooppalaista yhteisöä. Siinä ääneen sanomattomana alatekstinä on, että meillä on siksi moraalinen velvollisuus auttaa ukrainalaisia, Meriluoto sanoo STT:n haastattelussa.