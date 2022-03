Ukrainalainen Artemy sai yhden tähden arvosteluja venäläistä ruokaa tarjoavalle ravintolalleen: "Tämä ei tuhoa venäläistä taloutta, vaan suomalaisen"

Helsingissä toimivalta venäläisravintolalta ajatuksia herättävä kirjoitus

Tilanne on vaikuttanut myös Suomessa toimiviin venäläisravintoloihin. Helsingin Kalliossa toimiva venäläisravintola BLINIt julkaisi Facebook-sivuillaan ajatuksia herättävän tekstin aiheesta.

Venäläisravintola on joutunut ihmisten aggressioiden kohteeksi huolimatta siitä, että ravintolaa pyörittävät yrittäjät ovat ukrainalaisia – ja vaikka he olisivatkin venäläisiä, ei heillä ole mitään tekemistä Venäjän hyökkäyksen kanssa.

– Pyydämme teitä vilpittömästi olemaan pahentamatta tätä painajaismaista tilannetta ääriliikkeiden ja russofobian ilmenemismuodoilla. Muista, että lähes jokaisella venäjänkielisellä on läheisiä ihmisiä Ukrainassa, BLINIt-ravintolan päivityksessä kirjoitettiin.

"Meillä on vain venäläistä ruokaa, ei mitään poliittista"

– Synnyin Ukrainassa vuonna 1983, molemmat vanhempani ovat ukrainalaisia. Muutimme Pietariin samana vuonna ja kasvoin siellä. Vaimoni syntyi Pietarissa, hänen äitinsä on venäläinen ja isänsä ukrainalainen. Suurin osa työntekijöistämme on myös ukrainalaisia, Artemy kertoo ja tarkentaa vielä:

– Meillä on vain venäläistä ruokaa, ei mitään poliittista. Pelmenit ovat venäläisiä, enkä voi vaihtaa niitä ukrainalaisiksi.

– Tekeekö se minusta agressiivisen, jos tarjoilen venäläistä ruokaa? Ihmiset eivät ymmärrä, kuka on kuka. En ole auttanut venäläisia sodassa millään tavalla, Artemy korostaa ja jatkaa vielä:

– Minulla on neljä lasta. Kaikilla meillä on Suomen kansalaisuus. Meillä on myös Venäjän passit, mutta maksamme veroja Suomeen ja ostamme suomalaisia tuotteita.