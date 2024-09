Vihreä siirtymä kiinnostaa, mutta siitä ei olla valmiita maksamaan – "Karulla tavalla opittu"

Helenin toimitusjohtaja Olli Sirkka väläyttää tiistaiaamun Huomenta Suomessa ydinvoimaohjelmasta, jonka ajatuksena on rakentaa Helsinkiin pienydinvoimaloita. Pienydinvoimaloiden tarkoituksena olisi tuottaa ennen kaikkea lämpöä, mutta voimala pystyisi myös sähköntuotantoon. Voimalat olisi tarkoitus sijoittaa kaukolämpöverkkojen varrelle.

– Tavoite on, että siitä saadaan kustannustehokas ja toimintavarma laitos, hän summaa.

Turvallinen myös kaupunkiympäristössä

– Iso ero pienten ja isojen ydinvoimaloiden välillä on, että nämä pienet ovat niin sanottuja ”passiivisia voimaloita", eli ne vaatii aktiivista temppuilua pysyäkseen käynnissä. Se lisää turvallisuutta moninkertaisesti. Mikäli sitä ei aktiivisesti ajeta, se sammuu itsestään, toisin kuin isot voimalat. Sen takia niitä voidaankin tehdä kaupunkiin turvallisesti.

Päästötöntä ja kustannustehokasta

Tavoitteena on, että kaikki tuotettu lämpö olisi täysin päästötöntä, mutta myös kustannustehokasta.

– Karulla tavalla on opittu kriisien aikana se, ettei ihmiset ole valmiita maksamaan vihreästä tai puhtaasta siirtymästä. Se tapahtuu ainoastaan, mikäli se on edullisempaa kuin fossiilinen maailma. Sen takia ydinvoima on erittäin tärkeä osa vihreää siirtymää, jotta saamme kaukolämmön kilpailukykyiseksi, kustannustehokkaaksi sekä puhtaaksi ratkaisuksi. Tavoittelemme, että pienydinvoimalasta tuleva lämpö olisi edullisempaa kuin muu lämpö.