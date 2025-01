TS: Miljardien arvoiset investoinnit uhkaavat karata Suomesta – syynä sähköverkko

Miljardien arvoiset investoinnit uhkaavat karata Suomesta sähköverkon riittämättömyyden takia, kirjoittaa Turun Sanomat.

Lehden mukaan kantaverkkoyhtiö Fingrid ei ole pystynyt vastaamaan sähkön kulutuksen ennakoitua nopeampaan kasvuun.

Johtaja Jussi Jyrinsalo Fingridistä kertoo, että heille on tullut liittymäkyselyjä peräti 500 000 megawatin edestä, kun Suomen sähköverkon nykyinen huipputeho on noin 15 000 megawattia. Tässä tilanteessa Fingridin on ollut pakko priorisoida kohteita.

Fingrid tiedotti tiistaina, että se rajoittaa tilapäisesti uusien sähköliittymien myöntämistä Varsinais-Suomessa, Uudellamaalla ja Hämeessä. Rajoitukset koskevat vuosia 2025–27.

Fingrid on pyrkinyt vastaamaan kovaan kysyntään mittavilla investoinneilla. Vuonna 2020 investointien määrä oli yksi miljardi, kun se viime vuonna oli jo neljä miljardia euroa.