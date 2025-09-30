Mikko Silvennoinen oli yhdessä Matti Puron kanssa vieraana Huomenta Suomessa.

Selostaja Mikko Silvennoinen ja tanssinopettaja Matti Puro joutuivat jättämään Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman viime sunnuntaina. Silvennoinen oli ennen tanssitaivaltaan tehnyt paljon taustatyötä ohjelmaa varten, mutta eräs asia pääsi silti yllättämään.

– Eniten yllätti se, miten paljon mielenhallintaa tämä urheilulaji vaatii. Jotenkin jännitin, riittääkö minun fyysinen kuntoni. Muistan, kun tulin ensimmäiselle tunnille hikipyyhkeen kanssa, jota en koskaan seuraavan kerran tuonut, koska meikäläisen kilpatanssi on tällaista kävelyä. En saanut sellaista hikeä pintaan.

– Tämä oli minulle mielenhallintaa, keskittymisharjoituksia ja sitä valtavaa määrää uutta, mitä pitäisi pystyä oppimaan lyhyessä ajassa. Se ehkä yllätti, Silvennoinen kertoi Huomenta Suomessa.