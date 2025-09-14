Mikko Silvennoisen mukaan liveyleisö sekoitti hänen pasmansa.

Kauden toisessa suorassa Tanssii Tähtien Kanssa -lähetyksessä tähtioppilaat kertovat oman tärkeän tarinansa Oma tarina -jakson merkeissä. Illan päätteeksi ensimmäinen tähtipari joutuu jättämään kilpailun.

Mikko Silvennoinen nosti omassa tarinassaan esiin perheensä ja sukunsa merkityksen hänelle. Esitys oli kiitos hänen suvulleen ja ennen kaikkea hänen tädeilleen.

– Olen kotoisin Kiihtelysvaarasta, ja perheeni ja sukuni on tosi läheinen. Se on tehnyt minusta rohkean. En nuorena osannut ymmärtää ja kiittää heitä siitä, miten turvallinen lapsuus ja nuori aikuisuus minulla on ollut. Se on valtava etuoikus, hän sanoi.

– Helppohan se on lähteä maailmalle, minä lähdin juontamaan Jyrkiä ja opiskelemaan Los Angelesiin sekä tekemään kaikkea hullua, koska tiesin, että jos tämä nyt meneekin möksälleen, niin aina pääsee takaisin kotiin Pohjois-Karjalaan. En minä enää uskaltaisi lähteä Losiin tuosta vain, mutta 19-vuotiaana Mikko Silvennoinen oli rohkea, hän jatkoi.

Silvennoisen tähtiopettajana nähtiin tänä sunnuntaina poikkeuksellisesti Katri Riihilahti, joka paikkasi sairastumisen vuoksi lähetyksestä pois jäänyttä Matti Puroa. Silvennoinen ja Riihilahti tanssivat Puron koreografioiman vekkulimaisen jiven Laila ja Ritva Kinnusen Pojat-kappaleen tahtiin.

– Hei yleisö, te taputitte, olette ihania, ja minulla meni sen takia pikkuisen sekaisin, ja se on noiden (yleisön) syytä! Harkoissa kukaan ei taputtanut, Silvennoinen parahti, kun hän ja Riihilahti astelivat kuuntelemaan tuomariston palautteen.

Tuomarit Jukka Haapalainen ja Helena Ahti-Hallberg nostivat palautteissaan esiin esitykseen lipsahtaneen mokan.

– Tapahtui kolme tai neljä aika totaalista pudotusta rytmistä pois. Rytmi on ykkönen ja kingi, niin se nyt on huomioitu, vaikka se heidän syynsä onkin, Haapalainen sanoi viitaten Silvennoisen kommenttiin yleisön vaikutuksesta.

– Jiven tehtävä on mielestäni viihdyttää, ja te kyllä viihdytitte. Minua harmitti teidän puolestanne se yksi kohta, missä tipuit aika pitkäksikin aikaa musiikista, mutta tämä oli hyvä! Ahti-Hallberg sanoi.

Kaksikko sai jivestään 15 pistettä.