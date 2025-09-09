Mikko Silvennoinen unohti itsekin salatun tanssitaustansa – selostaja on jo voittanut yhden tanssikilpailun

Mikko Silvennoinen unohti itsekin, että on kunnostautunut takavuosina tanssin saralla.

Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman suorat lähetykset pärähtivät käyntiin sunnuntaina 7. syyskuuta.

Yksi kauden tähtioppilaista on euroviisuselostajana tunnettu Mikko Silvennoinen, opettajanaan Matti Puro.

Tuotannon alkumetreillä Silvennoinen painotti voimakkaasti olevansa sitä mieltä, ettei hänellä ole entuudestaan minkäänlaisia tanssitaitoja. Hän kertoi kuitenkin hakeutuvansa myös tietoisesti asioiden pariin, joita hän ei entuudestaan hallitse.

– Olen täällä, koska haluan aina altistaa itseäni jollekin asialle, mitä en osaa, koska on liian helppoa vaan tehdä asioita, joissa on hyvä. Haluan löytää jonkun epämukavuusalueen joka vuosi. Yleensä se on tosin ollut joku ruotsinkurssi työväenopistolla, mutta tänä vuonna se on vähän isompi, kun se on TTK.

Silvennoinen kertoi vältelleensä elämässään aktiivisesti tilanteita, joissa hänen mahdollisesti olisi itse pitänyt tanssia. Hän oli sitä mieltä, ettei hänellä ole vielä positiivisia muistoja tilanteista, joissa hän olisi itse tanssinut.

Kunnes yhtäkkiä muistikin sellaisen: hän on aikanaan jo voittanut kertaalleen tanssikilpailun.

– Kun olin noin seiska-kasiluokkalainen, oli lasketteluretki Leville, jossa on sellainen ravintola siellä (tunturin) päällä. Siellä oli limudisko, jossa voitin hiihtopussin, tanssissa, Silvennoinen hihkui.

– Tämä on siis se salainen tanssitausta, Puro puolestaan mietti vierellä.

Silvennoinen ja Puro ovat Suomen TTK-historian ensimmäinen miestähtipari. Puro kertoi toivovansa, että kaksikon yhteisestä matkasta tulee upea ja he pääsevät luomaan yhdessä hienoja tanssinumeroita TTK-parketille.

Puro on kunnostautunut tosin ennenkin ikimuistoisten same sex- tanssiesityksien parissa TTK:ssa. Aiemmilla vuosilla parinvaihtoviikoilla Puro on saanut kahdesti parikseen miestähtioppilaan: Christoffer Strandbergin vuonna 2019 ja Shawn Huffin vuonna 2023.

Strandbergin ja Puron yhteinen tanssi on nostettu monissa yhteyksissä yhdeksi Suomen TTK:n ikimuistoisimmista esityksistä. Siitä myös Puro saa yhä kuulla.

– Siitä Christofferin kanssa tehdystä tanssista tulee aina tasaisin väliajoin jonkinnäköisiä palautteita. Tietenkin, kun se oli ensimmäinen kerta ohjelmassa, kun kaksi miestä tanssi, ja onnistuttiin tekemään hieno numero, se oli varmasti sellainen hetki, joka on jäänyt ihmisille mieleen.