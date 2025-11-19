Patrick Roy kävi kuumana Dallas Starsin Mikko Rantasen taklauksesta vierailijoiden venäläispuolustajaan.

New York Islandersin päävalmentaja Patrick Roy kävi kuumana Mikko Rantaselle, joka tööttäsi vierailijoiden Alexander Romanovia laitaa päin ulosajon arvoisesti. Romanov loukkaantui tilanteessa pahan näköisesti, ja hänet talutettiin ulos kaukalosta.

Roy huusi pelaajakäytävällä seisoneelle Rantaselle, että hän ei tule pelaamaan loppuun "sitä ottelua". Tällä hän viittasi todennäköisesti joukkueiden seuraavaan kohtaamiseen, joka pelataan New Yorkissa yli neljän kuukauden päästä maaliskuussa.

Ottelun jälkeen medialle Roy kuvaili Rantasen tekoa "epäkunnioittavaksi".

– Jos näet numerot, sinun pitää himmata. Kaikki tietävät sen, Roy sanoi medialle viitaten Rantasen tekemään tuuppaukseen selän puolelta.