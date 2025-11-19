Dallas Starsin suomalaistähti Mikko Rantanen ei saa pelikieltoa suihkukomennukseen johtaneesta tempustaan tiistaiyön NHL-ottelussa New York Islandersia vastaan, uutisoi Dallas Morning News.
Rantanen lähetettiin pukuhuoneen puolelle 28 sekuntia ennen varsinaisen peliajan loppua, kun hän tuuppasi New York Islandersin venäläispelaaja Aleksandr Romanovin takaa päin kasvot edellä laitaan.
Kuohuttanut tilanne ei ollut täysin yksiselitteinen, sillä Islandersin Scott Mayfield näytti horjuttaneen Rantasta kohtalokkaalla hetkellä juuri ennen suomalaisen kontaktia Romanovin selkäpuoleen.