Washington Capitalsin hyökkääjä Ethen Frank loukkasi itseään yrittäessään taklata Dallas Starsin Mikko Rantasta viime yön NHL-kierroksella.

Frank avustettiin pukusuojaan pian sen jälkeen, kun hän oli yrittänyt taklata Rantasta päätöserän lopussa laidan lähellä. Frank ei tämän jälkeen enää palannut kaukaloon.

Kuten sosiaalisessa mediassa julkaistuta videosta käy ilmi, Rantanen ei juurikaan edes liikahtanut taklauksen voimasta. Frank sen sijaan kaatui kyljelleen jäähän, ja hänen niskansa retkahtivat.

– Näytti siltä kuin Ethen Frank olisi törmännyt betoniseinään, ESPN:n lähetyksessä todettiin.

NHL:n verkkosivuilta käy ilmi, että Frank on huomattavasti Rantasta pienempi. Lempinimellä eli Pohjois-Amerikassa tunnettu suomalaishyökkääjä on pelaajaprofiilien tietojen mukaan noin 13 senttiä pidempi ja 18 kiloa painavampi.