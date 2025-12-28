Mikko Rantanen jatkoi hurjaa pistetehtailuaan jääkiekon NHL:ssä. Suomalaishyökkääjä on nyt seitsemässä viimeisessä ottelussa tehopisteet 2+10.
Rantanen oli vähällä saatella Dallas Starsin kotivoittoon, mutta Tyler Bertuzzin onnistui venyttää ottelu jatkoajalle päätöserän tasoituksellaan.
Chicago Blackhawks nappasi lopulta 4–3-vierasvoiton, kun Nick Lardis teki ratkaisevan maalin voittolaukauskilpailussa.
Rantaselle kirjattiin 3–2-osuman lisäksi kaksi syöttöpistettä. Suomalaistähdellä on kuluvalta kaudelta kasassa 15+39-tehot. Rantanen on pistepörssissä sijalla viisi.
Carolina Hurricanesin Sebastian Aholle merkittiin syöttöpiste Eric Robinsonin 2–1-osumasta, kun Carolina kaatoi kotonaan Detroit Red Wingsin 5–2.
Kotivoitto katkaisi Carolinalta kolmen ottelun tappioputken.
Erik Haula kirjautti vuorostaan syöttöpisteen Nashville Predatorsin 2–3-kavennuksesta. Osuma jäi kuitenkin ottelun viimeiseksi, ja St. Louis Blues lunasti kotivoiton.
Nashvillen suomalaisveskareista oli vahtivuorossa Juuse Saros, joka torjui 17 laukausta. Justus Annunen seurasi ottelun vaihtopenkiltä.
Luukkonen torjui voiton
Buffalo Sabres otti kotiyleisönsä edessä voiton Boston Bruinsista selvin lukemin 4–1.