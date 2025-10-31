Dallas Starsin suomalaiset jäivät pisteittä, kun joukkue hävisi jatkoajalla Tampa Bay Lightningille lukemin 1–2 jääkiekon NHL:ssä. Ratkaiseva osuma lähti Mikko Rantasen kiekonmenetyksestä.
Katso ottelun maalit ylälaidan videolta.
Rantanen kaarteli kiekon kanssa hyökkäyspäässä syöttösuuntia etsien, kunnes takaa karvannut Brandon Hagel näpäytti suomalaisen mailan ilmaan.
Kiekko putosi viereen Toronton Anthony Cirellille, joka ampaisi heti hurjaan vauhtiin kohti Dallasin maalia.
Rantanen lähti jahtaamaan Cirelliä ja koitti pysäyttää kanadalaisen maaliaikeet heittäytymällä vielä lopussa maila pitkällä vatsalleen, mutta Toronto-tähti onnistui veivaamaan kiekon taidokkaasti reppuun.
Kolmen ottelun voittoputkesta peliin lähtenyt Dallas hävisi näin ollen kamppailun jatkoajalla lukemin 1–2.
Rantanen, sekä puolustajat Miro Heiskanen ja Esa Lindell kellottivat kukin yli 20 minuuttia peliaikaa. Aiemmin tällä viikolla loukkaantunut Roope Hintz ei ollut kokoonpanossa.
Ahon tehoputki katki
Carolina Hurricanes teki kotonaan selvää jälkeä New York Islandersista ottamalla voiton maalein 6–2.
Carolinan suomalaistähden Sebastian Ahon alkukauden peräti yhdeksän ottelua kestänyt pisteputki katkesi, kun oululaislähtöinen hyökkääjä jäi ensimmäistä kertaa pisteittä.
Aho on tällä kaudella tehnyt yhdeksään otteluun tehot 4+7.
Erik Haula taas kartutti pistepottiaan syöttämällä joukkueensa ainoan maalin, kun Nashville Predators hävisi Philadelphia Flyersille 1–4.
Suomalaisveskarit iskussa
NHL:n suomalaismaalivahdit Joonas Korpisalo ja Kevin Lankinen olivat hyvässä vireessä. Kumpikin veskari torjui joukkueelleen voiton varsinaisen peliajan jälkeen.
Korpisalo torjui Boston Bruinsin maalilla peräti 37 kertaa, kun joukkue voitti Buffalo Sabresin jatkoajalla maalein 4–3.
Vancouver Canucksin maalilla Lankinen taas otti 36 torjuntaa, kun joukkue haki 4–3-vierasvoiton St. Louis Bluesista. Peli päättyy kanadalaisten voittoon vasta voittolaukauskisan jälkeen.
Vancouverin voittomaalista rankkareilla vastasi Jake DeBrusk. Joukkueen ehdoton sankari oli kuitenkin hattutempun tehnyt Kiefer Sherwood. Aatu Räty sai syöttöpisteen Sherwoodin kolmanteen maaliin.