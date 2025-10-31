Teuvo Teräväinen saattoi tehdä viime yönä koko NHL-uransa helpoimman – tai vähintäänkin onnekkaimman maalin ottelussa Winnipeg Jetsiä vastaan.
Teräväinen pääsi iskemään ottelun 1–1-tasoituksen, kun rännikiekko putosi erikoisella kimmokkeella suomalaisen eteen tyhjän maalin suulle.
Winnipegin maalivahti Connor Hellebuyck odotti maalin takana kiekon tulevan hänelle, mutta niin sanottu kenttämestarin erikoinen pääsi yllättämään hänet täysin.
Teräväinen siirsi kiekon tyhjään nuottaan, eikä ymmärrettävästi kehdannut edes tuulettamaa osumaansa.
Katso maali ylälaidan videolta.
Teräväisen maali oli hänen kauden toinen. Kaikkiaan 31-vuotias on tehnyt tällä kaudella tehot 2+7, tehden hänestä NHL-kauden neljänneksi tehokkaimman suomalaisen Mikko Rantasen, Artturi Lehkosen ja Sebastian Ahon jälkeen.
Chicago Blackhawks hävisi ottelun Winnipegille lopulta 3–6-lukemin.