Jesse Puljujärveltä jykevä paluu NHL:ään – Patrik Laine saavutti komean maalimäärän

Jesse Puljujärvi hyppäsi maanantain vastaisena yönä ensimmäistä kertaa NHL-kaukaloon Florida Panthersin paidassa, kun taas Patrik Laine nousi Montreal Canadiensin sankariksi kauden 20. maalillaan.

AHL:ssä viime aikoina vakuuttanut Puljujärvi nostettiin Floridan otteluun Detroit Red Wingsiä vastaan kahden muun farmijoukkueen pelaajan kanssa.

Pudotuspeleihin valmistautuvan Panthersin miehistöstä puuttui lukuisia avainpelaajia, kuten hyökkääjät Aleksander Barkov, Sam Reinhart, Sam Bennett ja Nico Strum. Kaiken kaikkiaan Panthersilta puuttui kuusi kymmenestä parhaasta pistemiehestään.

Puljujärvelle ottelu oli täten tilaisuus osoittaa kuuluvansa NHL-miehistöön jatkossakin, eikä yritys jättänyt ainakaan kylmäksi.

26-vuotias kirjautti ottelussa peräti kuusi taklausta nimiinsä. Jykevä lukema oli suurempi kuin kenelläkään muulla koko pelissä ja sai kehuja myös päävalmentaja Paul Mauricelta.

Jesse Puljujärvi otti ja antoi kovia iskuja.2025 Getty Images

Puljujärvi loi uhkaa myös hyökkäyspäässä, kuten viisi laukausta kohti maalia osoittivat. Red Wingsin maalivahti Cam Talbot venyi kuitenkin peräti 32 torjuntaan tolppiensa välissä, torjuen myös suomalaishyökkääjän hyvän maalipaikan päätöserässä.

– Mielestäni (AHL:stä) sisään tulleet kaverit tekivät uskomatonta työtä. Se oli lähes huomaamatonta. He pelasivat hienosti ja sopeutuivat peliin heti, summasi hyökkääjä Mackie Samoskevich.

Florida hävisi ottelun 1–2-lukemin vieraissa, kun Talbot antautui vasta pelin viimeisillä minuutilla. Suomalaistähti Anton Lundell kavensi pelin kauden 17. maalillaan.

Juttu jatkuu videon alla.

0:49 Floridan suomalaishyökkääjä Anton Lundell kavensi pelin Detroitia vastaan (Video: NHL.com).

Laine sankarina

Patrik Laine teki voittomaalin, kun Canadiens, kun Montreal Canadiens haki 2–1-vierasvoiton Nashville Predatorsista.

Laineen maali syntyi tutulta alueelta, kun suomalaishyökkääjän tulinen ja tarkka rannelaukaus upposi Juuse Saroksen selän taakse nopean vastahyökkäyksen päätteeksi. Maalin syötti jälleen kerran Canadiensin tehopuolustaja Lane Hutson.

Katso maali ylälaidan videolta.

Laineen osuma oli hänen 20. tämän kauden NHL:ssä. 26-vuotias on tehnyt 47 runkosarjaotteluun kaikkiaan tehot 20+13=33.

Canadiens on voitollaan kiinni itäisen konferenssin viimeisessä pudotuspelipaikassa, kuusi pistettä New York Rangersin edellä. Kanadalaisjoukkue on voittanut peräti viisi ottelua putkeen.

Suomalaiset pisteillä myös muualla

Suomalaisia vilisevä Dallas Stars puolestaan kärsi jatkoajalle venähtäneessä ottelussa vierastappion Minnesota Wildia vastaan. Minnesota vei voiton maalein 3–2.

Ottelun ratkaisi Minnesotan Marco Rossi ylivoimalla, kun jatkoaikaa oli pelattu vajaa minuutti.

Dallasin suomalaisista pisteille ylsivät Mikko Rantanen ja Esa Lindell, jotka saivat kumpikin syöttöpisteen Jason Robertsonin avausmaalista.

Pittsburgh Penguins kaatui Chicagossa Blackhawksin käsittelyssä maalein 1–3. Pittsburghin ainokaisesta irtosi syöttöpiste vasta neljättä NHL-otteluaan pelanneelle Ville Koivuselle, jolla on nyt kasassa tehot 0+2.

Chicagon Teuvo Teräväinen puolestaan kirjautti syöttöpisteen Frank Nazarin alivoimalla tekemästä avausmaalista. Chicago katkaisi kotivoitollaan viiden ottelun mittaisen tappioputken.

Suomalaisveskarit ottivat toisistaan mittaa New Yorkin osavaltiossa Buffalossa, jossa Sabres isännöi Boston Bruinsia. Isäntäjoukkue voitti ottelun maalein 6–3.

Buffalon maalilla päivysti Ukko-Pekka Luukkonen, joka torjui 17 kertaa. Bostonin maalilla piti verrattain kovempaa painetta, sillä Joonas Korpisaloa kohti lauottiin kaikkiaan 36 laukausta, joista hän torjui 31.

Ottelun ykköstähti oli Sabresin Tage Thompson, joka teki hattutempun. Hän viimeisteli suorituksensa tyhjään verkkoon ottelun viimeisellä minuutilla.