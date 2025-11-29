Mikko Rantanen pörssikärkeen NHL:ssä – suomalaistähdet iskussa
Dallas nousi tappioasemalta voittoon Utahia vastaan – Hintz, Heiskanen ja Rantanen tehoilla
Julkaistu 29.11.2025 08:28(Päivitetty 58 minuuttia sitten)
MTV URHEILU – STT
Jääkiekon NHL:ssä Dallas Starsin Roope Hintz viritti avauserän maalillaan joukkueensa kiriä, kun Stars kipusi 0–2-tappiolta 4–3-voittoon Utah Mammothista. Mikko Rantanen ja Miro Heiskanen alustivat yhdessä kaksi joukkueensa osumaa, eli kumpikin sai vyölleen tehot 0+2.
Rantanen palasi pistemieheksi pelattuaan yhden ottelun pelikieltonsa jälkeen kaksi ottelua ilman tehopisteitä. Uransa 500. NHL:n runkosarjaottelun pelannut Heiskanen nosti kauden maalisyöttöjensä määrän jo 19:ään.
Hintz teki kauden kahdeksannen maalinsa ylivoimalla ensimmäisen erän lopussa. Hintz ohjasi maalin edestä Heiskasen siniviivavedon Utahin maaliin. Rantasen ja Heiskasen alustamana syntyi myös Wyatt Johnstonin 4–3-ylivoimaosuma, joka jäi ottelun voittomaaliksi.
Johnsonille ylivoimamaali oli jo kauden kymmenes, mikä tekee hänestä NHL-kauden parhaan ylivoimamaalin tekijän.
– Minun tärkein tehtäväni ylivoimalla on olla valmis kiekkoon. Jätkät tekevät peliä niin hienosti, että he löytävät minut maalin edustalta. Mikon (Rantanen) syöttö maalipaikkaan oli oivallinen, Johnston kehui suomalaisalustusta.
Samalla Rantanen otti paikkansa NHL:n ylivoimapörssin kärjestä, 17 pisteen voimin (4+13). Johnston on toisena 16 pisteessä. Koko NHL:n pistepörssissä Rantanen on 11. sijalla tehoin 10+20.
– Vieraspelien jälkeen ensimmäinen kotipeli on aina hankala. Nyt pelasimme hyvin ensimmäisen kymmenminuuttisen jälkeen. Mielestäni emme olleet huonoja avauserässäkään, mutta vastustaja pääsi tekemään kaksi maalia, Rantanen kommentoi NHL:lle
Miro Heiskanen, Mikko Rantanen ja Roope Hintz.Jerome Miron
Chicago Blackhawksin Teuvo Teräväinen teki maalin Nashvillen Predatorsin Juuse Saroksen selän taakse, mutta Nashville vei pistepotin 4–3-voitolla.
Saros torjui 24/27 kiekkoa ja toi valoa ailahtelevasti sujuneen Predatorsin kauteen.
Chicagolle tappio oli viides peräkkäinen. Nashville otti vieraskiertueellaan toisen peräkkäisen voiton.
Coloradon voittosarja katkesi
Minnesota Wild katkaisi Colorado Avalanchen kymmenen ottelun mittaisen voittoputken. Minnesota kukisti coloradolaisvieraansa voittolaukausten jälkeen lukemin 3–2.
Ottelun ykköstähti oli Wildin Kirill Kaprizov, joka teki kummankin joukkueensa varsinaisella peliajalla syntyneistä maaleista. Osumista ensimmäinen oli Kaprizovin NHL-uran 200. maali.
Coloradon Artturi Lehkoselle kirjattiin syöttöpiste ottelun avausmaalista. Lehkonen varasti ensimmäisen erän loppupuoliskolla kiekon Kaprizovilta ja syötti sen laitaa pitkin Nathan MacKinnonille, joka saatteli kiekon verkon perälle.
Reippaan voittoputkensa lisäksi Avalanchella oli ollut käynnissä nollapeliputki. Joukkue ei ollut päästänyt maalin maalia kolmessa viime pelissään.
Minnesotalle voitto oli seitsemäs peräjälkeen.
Jokiharju, Aho ja Lundell pisteille
Ottawa Senators kärsi puolestaan 3–4-tappion St. Louis Bluesin vieraana.
Ottawan maalilla nähtiin Leevi Meriläinen, joka torjui yhteensä 27 kertaa. Senators-pakki Nikolas Matinpalo sai syöttöpisteen, joka oli hänelle kuluvan kauden neljäs.
Boston Bruinsin peli takkusi kotiyleisön edessä, kun New York Rangers kävi hakemassa vierasvoiton luvuin 6–2. Bostonin veräjää vartioi Joonas Korpisalo, jonka haaviin tarttui kaikkiaan 30 laukausta. Bostonin suomalaispuolustaja Henri Jokiharju kirjautti kauden kuudennen syöttöpisteensä.
Carolina Hurricanes tylytti kotiyleisönsä edessä Winnipeg Jetsiä 5–1. Ottelun ykköstähti oli hattutempun tehnyt Seth Jarvis, jonka avausmaalista kirjattiin syöttöpiste Sebastian Aholle. Aholla on tältä kaudelta tilillään kahdeksan maalia ja 16 syöttöpistettä.
Florida Panthers hävisi kotikaukalossaan, kun joukkue isännöi Calgary Flamesia. Kanadalaisvieraat veivät voiton 5–3.
Panthers-hyökkääjä Anton Lundellille kirjattiin syöttöpiste Brad Marchandin päätöserän osumasta. Lundellilla on kuluvalta kaudelta nyt tilillään 6 maalia ja 13 syöttöpistettä.
Husso voitokas kauden avauspelissään
Niin ikään Floridasta kotoisin oleva Tampa Bay Lightning kävi puolestaan ryöstöretkellä Detroitissa, jossa isäntäjoukkue Red Wings kaatui lukemin 3–6. Voitto oli tampalaisille kuudes perättäinen.
Jake Allen torjui New Jersey Devilsin 5–0-vierasvoittoon Buffalo Sabresista. Allenille kertyi 42 torjuntaa. Voitto oli Newarkin paholaispartiolle kolmas peräkkäinen.
Anaheim Ducks haki voittolaukauskilpailun myötä 5–4-voiton Los Angeles Kingsiä vastaan. Ducksin maalilla torjui Ville Husso, jolle merkittiin NHL-kauden avauksessaan 23/27 torjuntaa. Alkukauden Husso pelasi AHL-joukkue San Diego Gullsissa.
Vierasjoukkue Kings oli ehtinyt päätöserän alkupuolella karata 4–2-johtoon, Ducksin onnistui kuitenkin kammeta vielä rinnalle ja siivittää ottelu jatkoajalle, joka päättyi lopulta maalittomana.
Voittolaukauskilpailusta haettiin ratkaisu myös New York Islandersin ja Philadelphia Flyersin kohtaaminen, joka päättyi vierasjoukkue Philadelphian voittoon lukemin 4–3.
Montreal Canadiens kävi vuorostaan hakemassa voiton Las Vegasista, jossa kanadalaisseura kaatoi Golden Knightsin maalein 4–1.
San Jose Sharks voitti kotijäällään Vancouver Canucksin 3–2, kun taas Washington Capitals vei kotonaan Toronto Maple Leafsista voiton 4–2.