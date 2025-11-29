Jääkiekon NHL:ssä Dallas Starsin Roope Hintz viritti avauserän maalillaan joukkueensa kiriä, kun Stars kipusi 0–2-tappiolta 4–3-voittoon Utah Mammothista. Mikko Rantanen ja Miro Heiskanen alustivat yhdessä kaksi joukkueensa osumaa, eli kumpikin sai vyölleen tehot 0+2.

Rantanen palasi pistemieheksi pelattuaan yhden ottelun pelikieltonsa jälkeen kaksi ottelua ilman tehopisteitä. Uransa 500. NHL:n runkosarjaottelun pelannut Heiskanen nosti kauden maalisyöttöjensä määrän jo 19:ään.

Hintz teki kauden kahdeksannen maalinsa ylivoimalla ensimmäisen erän lopussa. Hintz ohjasi maalin edestä Heiskasen siniviivavedon Utahin maaliin. Rantasen ja Heiskasen alustamana syntyi myös Wyatt Johnstonin 4–3-ylivoimaosuma, joka jäi ottelun voittomaaliksi.

Johnsonille ylivoimamaali oli jo kauden kymmenes, mikä tekee hänestä NHL-kauden parhaan ylivoimamaalin tekijän.

– Minun tärkein tehtäväni ylivoimalla on olla valmis kiekkoon. Jätkät tekevät peliä niin hienosti, että he löytävät minut maalin edustalta. Mikon (Rantanen) syöttö maalipaikkaan oli oivallinen, Johnston kehui suomalaisalustusta.

Samalla Rantanen otti paikkansa NHL:n ylivoimapörssin kärjestä, 17 pisteen voimin (4+13). Johnston on toisena 16 pisteessä. Koko NHL:n pistepörssissä Rantanen on 11. sijalla tehoin 10+20.

– Vieraspelien jälkeen ensimmäinen kotipeli on aina hankala. Nyt pelasimme hyvin ensimmäisen kymmenminuuttisen jälkeen. Mielestäni emme olleet huonoja avauserässäkään, mutta vastustaja pääsi tekemään kaksi maalia, Rantanen kommentoi NHL:lle