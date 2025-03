Mikko Rantaselle tehtiin erityinen temppu Coloradossa: "En koskaan unohda sitä"

Mikko Rantanen pelasi sunnuntai-iltana ensimmäisen ottelunsa pitkäaikaista seuraansa Colorado Avalanchea vastaan. NHL:n suomalaistähteä muistettiin Denverissä tyylikkäällä tavalla kesken avauserän.

Dallas Starsiin reilu viikko sitten siirtynyt Rantanen pelasi Coloradossa kymmenen vuotta ja yli 600 ottelua. Hän voitti seuran kanssa myös Stanley Cupin kesällä 2022.

Rantanen oli niin tärkeä pelaaja joukkueelle kuin merkittävä hahmo seuran kannattajille. Denveriläisyleisö muistikin suomalaistähteä äänekkäillä suosionosoituksilla ja hänelle omistetulla videolla ensimmäisessä erässä.

Rantanen kuvaili ensimmäistä visiittiään vanhalla areenallaan tunteelliseksi kokemukseksi.

– Varsinkin ensimmäinen kerta tulee aina olemaan kaikkein tunteellisin, hän sanoi ottelun jälkeen.

– Muistan sen koko loppuelämäni. Tänne voi tulla takaisin ensimmäistä kertaa vain yhden kerran, ja se oli hyvin erityinen hetki. En koskaan unohda sitä videota [kunnianosoitusta] ja fanien vastaanottoa. Fanit tukivat minua 10 vuoden ajan. Se merkitsee paljon. Kiitos.

Rantanen syötti Dallasin avausmaalin, mutta voittoa juhli Colorado. Isäntien tähtipuolustaja Cale Makar ratkaisi ottelun jatkoajan alussa, kun Colorado voitti pelin 4–3.

– He pelasivat paremmin kuin me, varsinkin toisessa erässä. He olivat täysin kimpussamme, Rantanen kommentoi entisten joukkuetoveriensa suoritusta.