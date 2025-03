Mikko Rantanen paljastaa Dallas-kaupan taustat MTV Urheilulle

Ison siirtoruljanssin läpikäynyt Mikko Rantanen kertoo MTV Urheilun haastattelussa yrittäneensä Carolinassa kaikkensa, mutta halusi lopulta siirron pelillisten asioiden takia.

Rantasen videohaastattelun näet Colorado-Dallas-ottelun yhteydessä

Mikko Rantasen siirtosaagaa jatkui monta viikkoa. Ensin hänet kaupattiin kaikkien yllätykseksi Coloradosta Carolinaan. Se ei ollut lopulta suomalaiselle oikea paikka, ja siirtoikkunan viime metreillä hän siirtyi Dallasiin kahdeksan vuoden jättisopimuksella.

– Siirto tuli shokkina 6 viikkoa ennen takarajaa, kun luulin, että oltiin vielä neuvottelutilanteessa, Rantanen muistelee yllätystietoa, että hänet on kaupattu Carolinaan.

Coloradossa peli kulki ja pisteitä syntyi hurjaan tahtiin. Carolinassa tahti muuttui tyystin ja pistetehtailu tyrehtyi. Carolina oli hankkinut Rantasen sillä ajatuksella, että suomalainen jäisi organisaatioon.

Carolina olisi halunnut Rantasen alun perinkin pitkällä sopimuksella. Rantanen kertoo kieltäytyneensä pidemmästä sopimuksesta jo ennen kuin hänet kaupattiin pois Coloradosta. Carolina lähti silti mukaan kaupan osapuoleksi.

– Kun menin Carolinaan, pidin mielen avoimena siellä jatkamisen suhteen, Rantanen sanoo.

Rantasen pelit eivät sujuneet Carolinassa totutun tehokkaasti.James Guillory

– He yrittivät saada minut allekirjoittamaan sopimuksen, kuuntelin heitä, yritin sopeutua ja pelasin parhaani mukaan. En vaan saanut parasta irti siellä jostain syystä. Onhan se ollut henkisesti tietysti vaikea tilanne.

Jonkin aikaa Carolinassa oltuaan Rantaselle kävi selväksi, että joku muu osoite voisi toimia hänelle paremmin.

– Siinä neljässä viikossa, mitä ehdin siellä olla, ei ehtinyt sitä (tunnetta) tulla, että 8 vuoden jatko siellä olisi ollut se, mitä itse halusin.

– Coloradosta en halunnut lähteä, mutta kun se tuli eteen, piti miettiä, mikä sitten olisi se paikka, mikä olisi minulle pelillisesti paras.

Dallas oli listalla

Myös sellainen skenaario oli mahdollinen, että Rantanen ei olisi kirjoittanut jatkosopimusta kenenkään kanssa, ja hän olisi ollut kesällä vapaa siirtymään mihin joukkueeseen tahansa. Silloin Carolina olisi jäänyt Rantasen osalta isosti tappiolle.

– Viikko ennen takarajaa listasin Carolinalle muutaman joukkueen, minne voisin nähdä itseni kirjoittavan pitkän diilin, koska Carolina saisi sitten meikäläisestä enemmän vastinetta, eli paremman kaupan tehtyä. Se oli sovittu sellainen juttu, Rantanen selittää.

Rantanen on tehnyt kolmessa ensimmäisessä ottelussa kaksi maalia Stars-paidassa.Perry Nelson

Lopulta siirto saatiin sovittua Dallasiin. Rantanen allekirjoitti massiivisen kahdeksan vuoden paperin, joka tuo hänelle keskimäärin 12 miljoonaa dollaria kaudessa.

– Dallas oli yksi listaamistani joukkueista, ja olen nyt onnellinen, että olen Dallas Starsin jäsen. Sen takia sen diilinkin tein, että täällä on hyvä juttu meneillään ja paljon hyviä pelaajia. Näin itseni sopivan tänne hyvin, Rantanen iloitsee.

Suomalaishyökkääjä kuitenkin muistuttaa, että siirto ei ollut mitenkään varma asia, ja asiat olisivat voineet mennä myös toisin.

– Loppujen lopuksi täytyy muistaa, että vaikka listasin Carolinalle muutaman joukkueen, päätös ei ollut minun, vaan tuli treidin kautta.

”Kiva olla tällä puolella”

Dallas on ollut kahtena viime keväänä mukana NHL:n konferenssifinaaleissa. Joukkue on pelannut kovalla tasolla ja se on tälläkin hetkellä mukana sarjataulukon kärkitaistossa.

– Joukkue on hyvä. Olen tykännyt siitä, miten joukkue pelaa. Paljon hyviä pelaajia, ja se on aina kivaa.

– Paljon olen Dallasia vastaan pelannut ja tiedän, että se on vaikea vastustaja, joten kiva olla tällä puolella nyt.

Pisteitä suomalaisella on toistaiseksi kasassa Stars-paidassa 2+1 kolmessa ottelussa. Hän totuttelee koko ajan paremmin joukkueen peliin ja on luottavainen, että pelitapa sopii hänelle.

– Kiekon kanssa tykätään pelata, rohkaistaan sitä, että uskalletaan tehdä kiekon kanssa juttuja ja pitää mahdollisimman paljon kiekkoa meillä. Silloin on paremmin pullat uunissa, suomalainen pohtii.

Tämä näky oli tuttu Coloradon faneille. Mikko Rantanen muodosti Nathan MacKinnon kanssa tuhoisan kaksikon.Lucas Peltier

Seuraava ottelu on Rantasen kannalta todella iso, sillä Dallas matkaa sunnuntaina Coloradon vieraaksi Rantasen entisille kotikonnuille.

– Tietysti erilainen fiilis. En ole ikinä vierasjoukkueen puolella Denverissä ollut, Rantanen kommentoi

– Myös innostunut fiilis. Siellä oli hienot 9-10 vuotta. Olen kiitollinen Coloradon faneille ja pelaajille ja koko Denverin kaupungille. Totta kai on kiva mennä takaisin ja nähdä ihmisiä. Tulee varmasti tunteellinen ilta.

