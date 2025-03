Mikko Rantanen nyt kiusallisen tilanteen edessä: "Se tulee olemaan outoa"

Mikko Rantanen on ajautunut tuoreen siirtonsa myötä törmäyskurssille entisen seuransa Colorado Avalanchen kanssa. Dallas Starsin uusi suomalaistähti odottaa joukkueiden välistä kohtaamista kaksijakoisin tuntein.

Rantanen aloitti kautensa tuttuun tapaan Colorado Avalanchen paidassa. Talven siirtokäänteet ovat kuitenkin vieneet hänet Carolinan kautta Dallas Starsiin, joka pelaa Coloradon kanssa samassa läntisen konferenssin keskisessä divisioonassa.

Dallas ja Colorado kohtaavat toisensa hyvinkin pian runkosarjassa, nimittäin viikon päästä sunnuntaina. Rantanen palaa sunnuntaina ensimmäistä kertaa Denveriin sen jälkeen, kun hän jätti pitkäaikaisen seuransa tammikuun lopussa.

Lisäksi on täysin mahdollista, että Rantasen nykyiset ja entiset joukkuetoverit iskevät yhteen myös runkosarjan jälkeen. Jos taulukon nykyiset sijoitukset sattuisivat pysymään loppuun saakka ennallaan, ottaisivat Dallas ja Colorado mittaa toisistaan heti ensimmäisellä pudotuspelikierroksella.

NHL-faneille luvassa voi olla ensimmäisen pudotuspelikierroksen kiinnostavin ottelu. Rantasen on kuitenkin päästävä ensimmäiseksi yli siitä, miten outo tilanne on hänelle.

– Siitä tulee varmasti outoa palata sinne. Vietin organisaatiossa 10 vuotta. Minulla on paljon hyviä ystäviä, tunnen koko henkilökunnan ja valmentajat erittäin hyvin, Rantanen ennakoi Sportsnetin haastattelussa.

– Ensimmäisellä kerralla [kun palaan Denveriin], se tulee olemaan outoa. Luultavasti myös toisella ja kolmannella kerralla. Mutta toivottavasti se helpottuu.

1:32 Mikko Rantanen loisti Dallas-debyytissään – maali ja maalisyöttö Edmontonia vastaan (Video: NHL.com).

Rantanen kaupattiin Denveristä tammikuussa yllättäen Carolina Hurricanesiin, missä hänen aikansa päättyi kuitenkin äkillisesti perjantaina vain 13 pelatun ottelun jälkeen.

Rantanen teki pitkän sopimuksen Dallasiin, eli joukkueeseen, joka oli hänen Colorado-vuosina yksi joukkueen suurimmista vihollisista. Asetelmassa on edelleen sulattelemista.

– Se tapahtui nopeasti, joten olen varma, että [se oli järkytys] myös muille, Rantanen sanoi siirrostaan Dallasiin.

– Pelasin Dallasia vastaan paljon, samassa divisioonassa Coloradon kanssa, ja taistelu oli kovaa. He olivat vihollisia, ja nyt he ovat yhtäkkiä minun joukkuetovereitani. Se on siis erilaista, mutta olen tavannut heidät ja he ovat kaikki hyviä tyyppejä.

Rantanen aloitti Dallasin riveissä mallikkaasti, kun hän nakutti tehot 1+1 sunnuntaiaamun debyytissään Edmonton Oilersia vastaan. Dallas pelaa alkavan viikon aikana vielä Vancouver Canucksia ja Winnipeg Jetsiä vastaan ennen kuin Rantanen tekee paluunsa Denveriin.