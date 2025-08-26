Mikko Rantaselle mojovat sakot

Helsingin käräjäoikeus tuomitsi Mikko Rantasen kymmeneen päiväsakkoon luvattomasta poissaolosta.

Rantasen tuloilla maksettavaa kertyy 33 290 euroa. Lisäksi kiekkotähti joutuu maksamaan 40 euron rikosuhrimaksu valtiolle.

Rantanen jätti oikeudettomasti saapumatta palveluspaikkaansa Kaartin jääkärirykmenttiin 15. huhtikuuta 2024 kello 16:een mennessä.

Hän toimitti määräajan umpeuduttua Lounais-Suomen aluetoimistoon muutoshakemuksen palveluksensa aloittamisaikaan. Hakemus hyväksyttiin 16. huhtikuuta kello 13.43.

Syyttäjä kertoi teonkuvauksessa, että "Rantanen ei ole riittävän huolellisesti tutustunut hänelle annettuun palveluksen aloittamismääräykseen, minkä seurauksena hän on oikeudettomasti jäänyt saapumatta palveluspaikkaansa Kaartin jääkärirykmenttiin määräaikaan 15.4.2024 kello 16.00 mennessä".

Rantanen kiisti syyllistyneensä rikokseen. Hän kertoi vastauksessaan olleensa siinä uskossa, että hänen tulee astua palvelukseen aikaisintaan heinäkuussa 2024. Rantasen antamassa vastauksessa tämä käsitys perustui Puolustusvoimien urheilukoulun valmennuspäällikön Jari Karinkannan kanssa toukokuussa 2023 käytyyn keskusteluun.

Oikeus katsoi, että Rantasen ilmoittamat syyt eivät vapauttaneet häntä palvelukseenastumismääräyksen noudattamista koskevasta vastuusta tai poistaneet teon tahallisuutta.

– Rantanen ei kertomansa mukaan muista noutaneensa henkilökohtaisesti palveluksen aloittamismääräystään eikä hän ollut merkinnyt aloitusajankohtaa mihinkään ylös.

– Palveluksen aloittamismääräyksen saantitodistuksesta ilmenee, että vastaanottajan henkilöllisyys on tarkastettu ajokortista ja Rantanen on myöntänyt, että allekirjoitus saantitodistuksessa oli hänen, oikeuden ratkaisussa todetaan.

Tuomio ei ole vielä lainvoimainen.