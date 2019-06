Nainen joutui syyttä putkaan itsenäisyyspäivänä – keskeinen todiste katosi eikä syytteitä poliisia vastaan nostettu: "Varmaan poliisisusikoira Roi söi sen"

Oli puolitoista tuntia kiinniotettuna

"Riidatonta on, että nainen olisi pitänyt vapauttaa"

– Riidatonta on, että [nainen] olisi pitänyt vapauttaa rangaistusvaatimuksen tiedoksi antamisen jälkeen. Kysymys on siitä, kenen menettelyn johdosta poliisiasemalla on tehty väärä Poliisilain 2 luvun 10 § 2 momenttiin viittaava kirjaus, jonka perusteella [nainen] on pantu säilöön, syyttämättäjättämispäätöksessä kerrotaan.