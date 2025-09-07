Majuri vei kännykkänsä aivan väärään paikkaan – tuli kalliiksi

Majuri vei turvallisuusluokiteltuun koulutustilaan matkapuhelimensa vahingossa.
Puolustusvoimien tutkimuslaitoksella palvellut majuri jätti huolimattomuuttaan matkapuhelimensa taskuun ollessaan koulutustilaisuudessa.
Unohdus tuli lopulta majurille kalliiksi.
Syyttäjä vaati majurille tuomiota palvelusrikoksesta tai toissijaisesti tuottamuksellisesta palvelurikoksesta.
Puhelin soi kesken koulutuksen
Koulutus pidettiin turvallisuusluokitellussa tilassa, jonne puhelinten tuominen oli kielletty.
Turvallisuussäännöistä oli muistutettu ennen tilaisuuden alkua, ja tällöin majuri olikin jättänyt puhelimensa tilan ulkopuolelle siihen varattuun säilytyslokeroon.
Kahden tunnin koulutuksen jälkeen pidettiin kuitenkin tauko tilan ulkopuolella, jolloin osallistujat saivat käyttää puhelimiaan.
Tauolta palatessa majuri oli kertomansa mukaan tahattomasti jättänyt puhelimensa taskuun. Hän havahtui asiaan vasta, kun hänen puhelimensa soi kesken koulutuksen.
Hän poistui tuolloin tilasta välittömästi ja myöhemmin pahoitteli asiaa.
Vetosi myös koronaan
Majuri itse vaati hovioikeudessa syytteiden hylkäämistä ja hänen oikeudenkäyntikulujensa korvaamista.
Oikeudessa hän vetosi siihen, että kännykkäkiellosta ei muistutettu tauon päätyttyä, kuten oli hänen mukaansa tapana.
Hän myös sanoi, että puhelin ehti olla hänen taskussaan noin 3–4 minuuttia.
Majuri vetosi oikeudessa myös siihen, että hän oli sairastanut koronaviruksen aiheuttaman taudin, ja täten hänen toimintakykynsä oli alentunut.
Tapaus sattui syksyllä 2022. Koronavirukselta poistettiin yleisvaarallisen tartuntataudin luokitus kesällä 2023.
Oli itse laatinut säännöt
Hovioikeuden mukaan majurin unohdus ei ollut tahallinen. Majuri oli kuitenkin tietoinen säännöistä, sillä hän oli ollut mukana työryhmässä, joka oli kyseiset säännöt laatinut.
Hovioikeus katsoi majurin menettelyn olleen huolimatonta.
Oikeus ei myöskään niellyt selitettä koronavirustaudin aiheuttamasta alentuneesta toimintakyvystä. Majuri oli kuitenkin ollut tekohetkellä työssä ja työkykyinen.
Sakkoja ja oikeudenkäyntikulut
Majuri tuomittiin tuottamuksellisesta palvelurikoksesta. Hänet määrättiin maksamaan 20 päiväsakkoa, joka teki hänen tuloillaan 640 euroa.
Tämän lisäksi hän oli joutunut maksamaan oikeudenkäyntikuluja yli 6 000 euron arvosta.
Hovioikeuden päätöksestä voi hakea vielä valituslupaa korkeimpaan oikeuteen.