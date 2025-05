Mikko Rantanen pitää poikkeusyksilöä pilkkanaan – NHL:ssä nähty hämmästyttävä sulaminen

Winnipeg Jetsin Connor Hellebuyck, 31, on ollut yksi NHL:n viime vuosien parhaista maalivahdeista, mutta kevään pudotuspeleissä hänen tilastonsa ovat romahtaneet rumasti.

Hellebuyck on palkittu NHL:n parhaana maalivahtina kahdesti urallaan: vuosina 2019–2020 ja 2023–2024. Vezina-palkinnon saaja valitaan äänestyksellä runkosarjan päätteeksi, ja tämän kauden osalta Hellebuyck on taas ykkösssuosikki sen voittajaksi.

Vertailun vuoksi: palkinto on jaettu nykyisellä formaatilla vuodesta 1982 lähtien, ja tällä ajanjaksolla Vezinan on voittanut kolmesti vain kolme maalivahtia: Patrick Roy, Dominik Hasek ja Martin Brodeur. NHL:ssä on näinä vuosina pelannut kaikkiaan 642 maalivahtia.

Huhtikuussa julkaistuun Vezina-äänestyksen kärkikolmikkoon mahtuvat tällä kertaa myös Los Angeles Kingsin Darcy Kuemper ja Tampa Bay Lightningin Andrei Vasilevski, mutta tilastojen valossa kumpikaan heistä ei yllä Hellebuyckin tasolle.

Hellebuyck saavutti runkosarjassa ylivoimaisesti eniten voittoja, kaikkiaan 47. Tätä enemmän voittoja yksittäisen runkosarjakauden aikana on saavuttanut vain kaksi maalivahtia: Brodeur 48 vuonna 2006–2007 ja Braden Holtby 48 vuonna 2015–2016.

Hellebuyck oli ykkönen myös nollapeleissä (8), ja vähintään 25 ottelua pelanneista maalivahdeista hän päästi taakseen vähiten maaleja ottelua kohden (2,00). Torjuntaprosentti (92,5) oli tässä samaisessa vähintään 25 ottelua pelanneiden maalivahtien joukossa NHL:n toiseksi paras Toronton Anthony Stolarzin (92,6) oltua niukasti edellä.

Viimeisten 30 vuoden aikana vain yksi maalivahti oli ennen Hellebuyckia ollut kärkikaksikossa näissä neljässä edellä mainitussa kategoriassa: Carey Price Montrealissa vuonna 2014–2015.

Pudotuspeleissä Hellebuyckin suoritustaso on kuitenkin romahtanut dramaattisesti. Vaikeaa on ollut etenkin neljässä vierasottelussa, joissa Hellebuyck on päästänyt taakseen yhteensä 21 maalia.

Heikon vierassaldon myötä Hellebuyck on jo yhden ottelun päässä NHL:n kaikkien aikojen ennätyksestä. Hän on nyt päästänyt kahdeksassa peräkkäisessä pudotuspelien vierasottelussa vähintään neljä maalia. NHL:n ennätys, yhdeksän ottelua, on Greg Millenin nimissä vuosilta 1986–1988. Hellebuckin putki alkoi kaksi vuotta sitten.

Tämän kevään kymmenen pudotuspeliottelun osalta Hellebuyckin torjuntaprosentti (84,8) on koko NHL-historian surkein, kun verrataan eri maalivahtien kymmentä ensimmäistä ottelua yksittäisten pudotuspelien aikana. Lukema on huimat 7,7 prosenttiyksikköä pienempi kuin runkosarjassa. Päästettyjen maalien keskiarvo (3,51) on sekin romahtanut rumasti (+76 %) runkosarjaan nähden.

Kolmessa viime pelissä Dallas Starsia vastaan yhdysvaltalaismaalivahdin rieasana on ollut etenkin suomalaishyökkääjä Mikko Rantanen, joka on tehnyt Hellebuyckin taakse neljä maalia.

Pelkästään Rantasta vastaan Hellebucykin torjuntaprosentti on 50,0, mutta koko Dallas-sarjan osalta se on sentään 88,7 – olkoonkin, että toisessa päässä kaukaloa Jake Oettinger on pysäyttänyt kiekkoja 91,3 prosentin varmuudella.

Pudotuspelien avauskierroksella seitsemän ottelun mittaiseksi edenneessä ottelusarjassa St. Louis Bluesia vastaan Hellebuckyin torjuntaprosentti oli vieläkin heikompi: vain 83,0.

