Kultaleijonan NHL-komennus kuin suoraan painajaisesta – "Näytti, että kaikki menee sisään"

Säteri on torjunut tämän jälkeen kolmessa ottelussa huhtikuussa. Tilastot ovat karut: Torjuntaprosentti 80,9 ja päästettyjen maalien keskiarvo peräti 6,33.

– Me tarvitsemme (hyvää) maalivahtipeliä. Se on hyvin tärkeää. Kyse ei kuitenkaan ole vain maalivahdista, hyökkääjistä ja puolustajista...kyse on meistä kaikista. Kaikkien pitää olla parempia, Tourigny järkeili.