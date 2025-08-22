Leijonien jättiturnauksesta uutisia – NHL jakoi rajun ilmoituksen IIHF:lle

Jääkiekkoliiga NHL:n ja kansainvälisen jääkiekkoliiton IIHF:n riita syvenee.

TSN:n toimittaja Darren Dreger kertoi perjantaina, että NHL on tekemässä IIHF:n liittyen varsin radikaalin päätöksen. Dregerin mukaan NHL aikoo jatkaa World Cup -turnauksen valmistelujaan niin, että IIHF ei ole prosessissa mukana.

– NHL on ilmoittanut IIHF:lle, että se aikoo tehdä suoraan yhteistyötä jokaisen jääkiekkoliiton kanssa, kun se rakentaa vuoden 2028 tapahtumaa, Dreger kertoi.

NHL järjesti tämän vuoden helmikuussa niin sanotun 4 Nations -turnauksen, mihin osallistuivat Suomen lisäksi Kanada, Yhdysvallat ja Ruotsi. Kyseinen turnaus pelattiin pelkillä NHL-pelaajilla.

NHL ilmoitti aiemmin, että se aikoo jatkossa järjestää World Cupin tasaisin väliajoin. Edellinen World Cup -turnaus käyntiin syksyllä 2016. Tuolloin mukana oli erityislaatuisia joukkueita kuten Pohjois-Amerikan alle 23-vuotiaiden nippu sekä Team Europe eli muiden eurooppalaisten maiden kokoelmaryhmä.

IIHF:n ja NHL:n riita tuli esille jo keväällä, kun kansainvälisen jääkiekkoliiton IIHF:n puheenjohtaja Luc Tardif puhui MM-kisojen yhteydessä järjestetyssä lehdistötilaisuudessa. Tardifin mukaan IIHF:llä ja NHL:llä on huomattavia näkemyseroja muun muassa siitä, milloin NHL:n kaavailema World Cup -turnaus pitäisi järjestää.

Tardifin mukaan NHL:n nykysuunnitelma, eli se, että turnaus pelattaisiin helmikuussa, sotii IIHF:n päätuotetta eli kevään miesten MM-kisoja vastaan. IIHF:n kannalta isoin ongelma on se, että miten lähimaastossa helmikuussa pelattava World Cup ja toukokuussa käytävä MM-turnaus olisivat toisistaan.

NHL:n ja IIHF:n riita ei ole kuitenkaan ainakaan tähän mennessä vaikuttanut siihen, osallistuvatko NHL-pelaajat ensi helmikuussa käytävään olympiaturnaukseen Italiassa. Tämän hetken tieto on se, että NHL-pelaajat ovat mukana Milanon turnauksessa, minkä yhteydessä NHL on liigana pelitauolla.