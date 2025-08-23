Lähde: Floridalle jättimäinen takaisku

Florida Panthersin tähtihyökkääjä Matthew Tkachuk on käynyt leikkauksessa, kertoo toimittaja David Pagnotta.
The Fourth Periodin toimittajan Pagnottan mukaan Tkachuk on käynyt muutama viikko sitten leikkauksessa, eikä hän ehdi pelikuntoon ennen uuden NHL-kauden alkua.
Pahimmassa tapauksessa Tkachukia ei nähdä kaukalossa tänä vuonna enää lainkaan.
– Aikataulu on vielä epäselvää, mutta hän voi olla sivussa tositoimista jopa tammikuuhun asti, Pagnotta kirjoittaa X-tilillään.
Tkachuk pelasi päättyneellä kaudella 52 runkosarjaottelua tehden 57 pistettä. Stanley Cup -mestaruuteen päättyneissä pudotuspeleissä Tkachuk nakutti 23 paunaa yhtä monessa ottelussa.