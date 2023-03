Oliko Mustanmeren lennokki-isku puhdas vahinko? Suomalainen ilmailutuntija näyttää, mitä Pentagon ei halunnut paljastaa

Ilmailuasiantuntija Perttu Karivalo kertoo, että on selkeää, että Venäjän hävittäjä on halunnut häiritä lennokkia ja häirintää tehtiin improvisoidusti.

– Onko he saaneet tehtävän, että menkää, häiritkää ja dumpatkaa? He eivät ole varmaan ikinä harjoitelleet tällaista, että dumpataan polttoainetta jonkun kohteen päälle. Varmaan improvisoivat sen siinä samalla lennon aikana.

Miksi videota on leikattu?

Karivalon mukaan selkeää on kuitenkin se, että venäläiskone on osunut lennokin potkuriin. Jos kone on osunut pelkästään potkuriin, on se ollut hänen mukaansa melkoinen suoritus.