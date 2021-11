Suomen tulokuningas Mikko Kodisoja rikastui Supercellin myynnillä – pääomatulot omassa luokassaan

Pääomatuloissa he olivat omassa luokassaan. Kodisojalle verotettua pääomatuloa kertyi 81,2 miljoonaa ja Paanaselle 72,5 miljoonaa euroa.

Verottaja toimittaa tänäkin vuonna viestimille listoja veronmaksajista, jotka ovat saaneet vähintään 100 000 euroa verotettavaa tuloa. Niiden pohjalta tulokärkeä on vaikea hahmottaa, sillä listoilta on poistettu verotietojensa luovuttamista vastustaneiden henkilöiden nimiä. Tänä vuonna luovuttamista on vastustanut yli 2 000 henkilöä. Tulokärki päivittyy sitä mukaan kun media keksii etsiä tietoja käsin.