Suomalaisjääkiekkoilija Mikael Granlund kirjautti NHL-uransa kovimman tehopistesaldon, kun Anaheim Ducks haki 7–5-vierasvoiton Boston Bruinsista.
Granlund teki Anaheimin maaleista kaksi ja oli syöttämässä kolmea muuta. Illan ensimmäisen osumansa Granlund teki ylivoimalla, jälkimmäisen hän viimeisteli tyhjään verkkoon.
Bostonin maalilla oli vahtivuorossa suomalaisveskari Joonas Korpisalo, joka torjui yhteensä 23 laukausta. Korpisalon joukkuetoveri Henri Jokiharju nappasi syöttöpisteen.
Boston on hävinnyt kuusi peräkkäistä ottelua.
Pärssiselle kauden toinen osuma
San Jose Sharks puolestaan kävi ryöstöretkellä New Yorkissa, jossa kotijoukkue kaatui jatkoajalle venähtäneen ottelun päätteeksi lukemin 5–6.
Sharksin sankareita olivat Macklin Celebrini ja Will Smith. Celebrini teki hattutempun ja kirjautti lisäksi kaksi syöttöpistettä, eikä Smithinkään pistesaldo jäänyt kuin yhden maalin päähän Celebrinistä. Toinen Smithin osumista oli jatkoajalla syntynyt voittomaali.
Hattutemppuun ylsi lisäksi Rangersin Taylor Raddysh. Newyorkilaisten maalintekijöihin lukeutui myös Juuso Pärssinen, jolle osuma oli toinen kuluvalla kaudella.
Hattutemppu nähtiin myös Missourissa, kun Utah Mammoth voitti vieraissa St. Louis Bluesin maalein 7–4.