Jääkiekon NHL:n Anaheim Ducksin suomalaishyökkääjä Mikael Granlund tehtaili uransa parhaimmat tehopisteet yhdessä ottelussa, kun joukkue kukisti Boston Bruinsin 7-5. Samalla suomalaishyökkääjä sivusi 2+3 -tehopisteillä seuran yhden ottelun piste-ennätystä.

Granlund on pelannut vasta seitsemän ottelua Anaheimin paidassa ja tehnyt niissä nyt tehopisteet 2+6=8. Kokenut suomalaishyökkääjä on ottanut isoa roolia uudessa seurassaan, sillä hän on Ruotsin Leo Carlssonin kanssa Anaheimin tehokkain pelaaja.

Aiemmin kuusi pelaajaa on yltänyt viiden pisteen tehoiltoihin Anaheimissa. Teemu Selänteellä viiden pisteen otteluita on kuusi kappaletta, Paul Kariyalla neljä, Ryan Getzlafilla kaksi. Corey Perry, Jason Blake ja Dmitri Mironov ovat yltäneet saavutukseen kertaalleen. Ensiksi mainittu nelikko on Anaheimin kautta aikojen pistepörssin neljän kärki.

Edellisestä Anaheimin viiden pisteen illasta on kulunut kuukauden verran vajaat kymmenen vuotta. Getzlaf syötti viisi maalia vuoden 2015 marraskuussa Calgaryä vastaan.

Granlund oli ottelun jälkeen tyytyväinen voittoon, mutta näkee, että parannettavaa löytyy.