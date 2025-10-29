Jääkiekon NHL:ssä Anaheim Ducks haki vierasvoiton Florida Panthersista 3–2-lukemin. Suomalaisvahti Joonas Korpisalo nimettiin ykköstähdeksi Boston Bruinsin voitossa.
Ottelu jouduttiin lopulta ratkaisemaan voittolaukauksin, ja Kalifornian ankkapartio veti pidemmän korren Troy Terryn ja Mason McTavishin osumien myötä. Floridan ainoa onnistuja voittolaukauskisassa oli suomalaishyökkääjä Anton Lundell.
Lundell oli vauhdissa myös varsinaisella peliajalla. Hän teki päätöserän puolivälin jälkeen tasoituksen, josta kirjattiin syöttöpiste Eetu Luostariselle.
Lundellilla on kuluvalta kaudelta kasassa nyt kolme maalia ja viisi syöttöpistettä. Luostarisen tehopistesaldo on kolme (1+2).
Florida on voittanut tällä kaudella pelaamistaan 11 ottelusta viisi. Anaheimilla on vyöllään niin ikään viisi voittoa, mutta joukkue on pelannut vasta yhdeksän ottelua.
Aholle ja Maccellille syöttöpisteet
Vegas Golden Knights kävi ryöstöretkellä Pohjois-Carolinan Raleigh'ssa, jossa isäntäjoukkue Carolina Hurricanes kaatui maalein 3–6.
Carolinan suomalaishyökkääjä Sebastian Aho kirjautti syöttöpisteen Andrei Svetshnikovin avausosumasta ottelun neljännellä minuutilla. Yhdeksän ottelua kuluvalla kaudella pelanneella Aholla on nyt kasassa 11 tehopistettä (4+7).
Toronto Maple Leafs puolestaan kukisti kotikaukalossaan Calgary Flamesin lukemin 4–3.