Aleksander Barkov kaukalon kuningas Floridassa – Panthers raateli Mikko Rantasen Avalanchen

Avauserässä Floridan suomalaiskippari Aleksander Barkov kirjautti syöttöpisteen sekä Carter Verhaeghen että Sam Reinhartin ylivoimamaaleista. Toisessa erässä vauhdissa oli Eetu Luostarinen , joka laukoi kotijoukot 3–0-johtoon. Barkov vuorostaan sinetöi päätöserän rannelaukauksellaan ottelun loppulukemat. Luostarinen on tehnyt kuluvalla kaudella kymmenen maalia.

Tehot 1+2 kerännyt Barkov on nakuttanut kauden mittaan tehot 12+39=51 yhteensä 46 ottelussa.

Florida on NHL:n itäisen konferenssin toisena. Mikko Rantasen tähdittämä Colorado on tappiosta huolimatta läntisen konferenssin neljäs.

Kapanen auttoi Bluesin voittoon

Illan viimeisen maalin teki niin ikään Neighbours, jonka osumasta Kasperi Kapanen nappasi syöttöpisteen. Kapanen on kerryttänyt kuluvalta kaudelta tehot 4+10.



Ukko-Pekka Luukkonen torjui Buffalon maalilla 23 kertaa. St. Louisin maalia vartioi Joel Hofer, joka pysäytti kaikkiaan 33 laukausta.



St. Louis on voittanut nyt seitsemästä viime ottelustaan kuusi, kun taas Buffalo on hävinnyt neljä ottelua kuudesta.