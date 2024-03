Kevin Lankinen nollasi Floridan NHL:ssä – "Olen todella ylpeä jätkien puolesta"

– Hieno suoritus koko joukkueelta. Mielestäni olimme valmiimpia kamppailemaan, ja se osoittaa, millainen luonne meillä on ja millainen joukkue olemme. On mahtavaa olla osa tätä kaikkea. Olen todella ylpeä jätkien puolesta, Lankinen niputti tiedotteessa.

NHL-uransa aikana Lankinen on torjunut nollat kolmessa ottelussa.

Predators on voittanut neljä peräkkäistä ottelua ja venytti pisteputkeaan jo 16 ottelun mittaiseksi. NHL:n verkkosivujen mukaan käynnissä oleva pisteputki on seuran historian pisin. Pistekimaransa aikana Nashville on voittanut 14 ottelua ja hävinnyt kaksi jatkoajalla.