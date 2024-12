Wayne Gretzkyn olemus hämmästytti Tampereella – presidenttiehdokas solvasi NHL-supertähteä pikkutunneilla: "Saatanan hullut suomalaiset"

Wayne Gretzkyn johtama 99 All Stars saapui Suomeen 30 vuotta sitten joulukussa 1994 ja kohtasi Jokerit ja Ilveksen. Ilveksessä pelanneet Timo Peltomaa ja Sami Ahlberg muistelevat aikansa suurtapahtumaa MTV Urheilun haastattelussa.

NHL-pelaajien esiintyminen Suomessa on nykyisin käynyt lähes arkipäiväiseksi, mutta vielä 1990-luvulla kyse oli harvinaisesta herkusta. Niinpä kun maailman kaikkien aikojen paras pelaaja Wayne Gretzky saapui joulukuussa 1994 Suomeen omaa pelinumeroaan kantaneen tähtinippunsa, 99 All Starsin kanssa, oli kyse jättimäisestä tapahtumasta.

NHL:ssä elettiin syksyllä 1994 työsulkuajassa, ja NHL-tähdillä oli aikaa kiertää Eurooppaa pelaamassa näytösotteluita. Suomessa vastustajiksi tulivat Jokerit ja Ilves. Molemmat ottelut myytiin loppuun.

– Tapahtumahan oli hieno, ainutlaatuinen. Harvoin sitä tuollaisia jätkiä vastaan pääsee pelaamaan, Ilveksessä Gretzkyn tähdet kohdannut Timo Peltomaa muistelee.

NHL-tähtien ensimmäinen pysähdys oli Helsingissä, jossa tuolloinen sarjakärki Jokerit sai tuta NHL-tähtien taidot. Sergei Fedorov iski kaksi maalia, Mark Messier tehot 1+1 ja Al McInnis sekä Steve Yzerman keräsivät kaksi syöttöpistettä mieheen, kun 99-tähdistö takoi taululle lukemat 7–1. Jokereiden maalin teki Waltteri Immonen Timo Norpan ja Teemu Selänteen syötöstä.

Wayne Gretzky kättelemässä Jokerien pelaajia joulukuussa 1994.

Seuraavana päivänä oli vastassa Ilves, jonka kausi oli sujunut heikosti. Jukka Jalonen oli saanut kenkää päävalmentajan paikalta jo lokakuussa. Monen yllätykseksi Ilves kuitenkin kampesi NHL-tähdistä 4–3-jatkoaikavoiton.

Nykyisin Ilveksen SM-liiga-joukkueen joukkueenjohtajana toimiva Peltomaa muistelee tapahtumaa lämmöllä.

– Taisivat olla pojat pikku kanuunassa, kun meitä vastaan pelasivat, kun Helsingistä tulivat tänne, Peltomaa naurahtaa.

– Meillä oli samassa kopissa hierontaa ja muuta, oltiin aika tiiviisti siinä ennen peliä niitten kanssa tekemisissä. Sillain ei mitään, mutta ehkä vähillä yöunilla tulivat.

99 All Stars murskasi Jokerit joulukuussa 1994 – Wayne Gretzky villitsi Helsingissä.

Peltomaa ehti tehdä tuttavuutta NHL-tähtien kanssa ennen ottelua. Hän nostaa esiin keskustelun viereisellä hierontapöydällä maanneen puolustajalegenda Charlie Huddyn kanssa.

– Sillä oli reidessä sellanen helvetinmoinen... Niin kuin olisi pyöränpumppu sivureidessä. Siinä oli arpi, ja kysyin, että mikä toi on. Se selitti, että oli tullut puujalka joskus ja se oli leikattu. Joku kalvo oli auennut ja ikään kuin lihas pullahtanut. Se on jäänyt mieleen, kun oli erikoisen näköinen. Muistan, että siitä ainakin juteltiin.

Toisin kuin Jokerit edellisenä päivänä, Ilves laittoi 99 All Starsin ahtaalle heti alusta lähtien. Itse Wayne Gretzky tosin laukoi vierailijat johtoon ylivoimalla reilun 14 minuutin pelin jälkeen, mutta Juha Lampinen tasoitti niin ikään ylivoimalla vielä ennen ensimmäistä erätaukoa.

– En tiedä oliko meillä sen enempää näyttämisenhalua. Se oli pirun vaikea vuosi, mutta se ottelu antoi vähän valopilkahdusta siihen. Kyllähän me nyt tosissaan lähdettiin pelaamaan. Ajateltiin, että pistetään kaikki, mitä pystytään kampoihin. Enemmän luulen, että heidän asenne oli vähän erilainen. Ne olivat ehkä tulossa pelaamaan sellaista NHL:n All Stars -peliä. Me vähän taklailtiinkin.

Timo Peltomaa toimii nykyään Ilveksen SM-liiga-joukkueen joukkueenjohtajana.

Peltomaan mukaan mitään ohjeistusta taklausten välttelemiseksi ei otteluun ollut annettu, vaan kyseessä oli normaali jääkiekko-ottelu, vaikkakin näytösluoteinen sellainen.

Peltomaa itsekin sai maistaa NHL-miesten kovuutta.

– Kyllä ne sitten vähän innostui, kun mekin taklattiin. Meikäläinen jyrättiin sinne kulmaan aika kivasti. Siinä oli Rob Blake ja Marty McSorley pakkiparina. En muista kumpi päästi sieltä laidan kautta vähän, ja ajattelin, että olipa helppoa. Sitten koitin kurvata keskelle, niin tuli ristiin sieltä ja veti kyynärpäällä päähän. Silloin näkyi kirjaimellisesti tähtiä sekä kentällä että päässä, Peltomaa nauraa.

– Kyllä nekin rupesivat vähän asennettaan korjaamaan, kun huomasivat, että ollaan enemmän tosissaan.

Näytösotteluksi koitoksessa jaettiin melko paljon rangaistuksia. Kahden minuutin jäähyjä vihellettiin 12, ja lisäksi Paul Coffey sai 2+2 minuutin rangaistuksen korkeasta mailasta. Peltomaallekin vihellettiin yksi kakkonen väkivaltaisuudesta.

– En muista oikein mistä se tuli. Jotain pikku tönimistä varmaan ollut jonkun kanssa.

Sen sijaan Peltomaa muistaa tähtisentteri Mark Messierin hermostuneen Ilveksen tuolloin 18-vuotiaalle puolustajalle Martti Järventielle.

– "Mara" taisi taklata jotain vähän sillain puolikovaa tai puolirumasti. Messier tuli sitten vähän ilmoittelemaan asioita, Peltomaa sanoo.

– En muista, että olisi ollut mitään ihmeempiä kahakoita. Noi nyt oli sellaisia pieniä juttuja.

Tämä maali muistetaan

Tony Granato vei NHL-tähdet johtoon toisessa erässä, mutta Pasi Määttänen kuittasi ottelun tasoihin heti kolmannen erän ensimmäisellä minuutilla.

NHL-miljonäärit olivat jo etenemässä voittoon, kun Yzerman laukoi Blaken syötöstä tilanteeksi 3–2 kolmannen erän avauspuoliskolla.

Sitten esiin nousi Sami Ahlberg.

Kolmatta erää oli pelaamatta vajaat kuusi minuuttia, kun Ahlberg tasoitti ottelun illan ensimmäisellä osumallaan. Hyökkääjän illan toinen onnistuminen oli maali, josta puhutaan vielä tänäkin päivänä.

Ahlberg laukoi jatkoajalla ajassa 62.34 Ilvekselle maukkaan voiton.

Nykyisin Nokia Networksilla insinöörihommissa oleva Ahlberg sanoo, ettei maalia tule enää juurikaan muisteltua. Sen sijaan muut pitävät huolen siitä, ettei osuma pääse painumaan unholaan.

– Yllättävää kyllä, aina sen joku muistaa. Nyt kun taas oli vuosipäivä, 30 vuotta, niin ihmiset tuntuivat sitä vieläkin muistelevan. Itsestä tuntuu, että vähän hassua, tai ei nyt hassua, mutta kun oli tällainen näytöspeli kyseessä, että se on jäänyt ihmisille niin kovasti mieleen.

Pieni muistijälki Ahlbergilla itselläänkin voittomaalistaan on.

– Kaverit pistää aina välillä jonkun linkin. Kyllä mää ne katson, ja juuri ja juuri sen maalin muistankin. Harvinaisesti lämärillä tein maalin. Ei varmaan kovin montaa uralla ollut lämärimaaleja, mutta siinä nyt osui sitten.

Tulosruudun jutussa Ahlberg kuvaili maaliaan tuoreeltaan joulukuussa 1994. Voit katsoa jutun alla olevalta videolta. Juttu jatkuu videon jälkeen.

Wayne Gretzkyn johtama NHL-tähtisikermä Suomessa joulukuussa 1994 – Ilveksen Sami Ahlberg sankari Tampereella.

Ahlberg pelasi urallaan 382 SM-liigan ottelua, kaikki Ilveksessä. Maaleja syntyi 101 ja syöttöpisteitä 97. Komeista tehoista huolimatta juuri tuo joulukuussa vuonna 1994 syntynyt osuma muistetaan parhaiten miehen komealta uralta.

– Kyllä se niin on, että se on selkeästi jäänyt ihmisillä parhaiten mieleen, Ahlberg sanoo.

– Pelitapahtumista ei hirveästi muista enää. Tietysti se, että voitettiin. Oli siihen, sanotaan aika synkkään vuoteen positiivinen pilkahdus. Pelit eivät SM-liigassa menneet sillä kaudella joukkueella kovin hyvin. Hienohan se oli voittaa suuret NHL-starat.

Ilves säilytti kauden päätteeksi sarjapaikkansa vasta karsinnoissa voittamalla ensin SaPKon ja sitten SaiPan. Erikoinen piirre kaudessa oli lokakuussa potkut saaneen Jukka Jalosen palaaminen takaisin päävalmentajaksi helmikuussa.

Veltto Virtanen hämmensi Ilveksessä

Veltto Virtanen Elvis r.y:n 50-vuotissynttäreillä Ylöjärvellä syyskuussa 2004.

99 All Starsin suurin tähti Wayne Gretzky jäi Tampereella Peltomaan mieleen, koska erottui muusta joukosta.

– Jos katsoo sitä muuta porukkaa, muut olivat sellaisia, sanotaanko melkoisen riskejä kavereita, selät oli kuin lentokentät. Gretzky oli sitten ihan toista maata. Sehän oli sellainen laiha luikku. Näytti, ettei se ollut salilla käynyt kertaakaan, Peltomaa muistelee.

– Ehkä SM-liigassa olin siihen aikaan jollain tapaa isokokoinen kaveri, ja sitten kun siihen tulee McSorleyta ja Messieriä rinnalle, tuntuu, että on kuin pikkupoika. Sitä tavaraa oli meinaan sitten hauikset ja hartiat täynnä.

Laituri oli pelannut Gretzkyä vastaan jo vuoden 1991 Kanada Cupissa ja hämmästellyt tämän olemusta jo tuolloin.

– Mää siellä jo katsoin, kun se vaihtoaitiossa istui, että herranjumala, meinaako toi tulla kentälle. Sillä oli ehkä vähän muut avut, Peltomaa muistelee.

– Homma toimi kyllä. Ei sitä voi sanoa.

Suomi pelasi Kanada Cupissa tasan 2–2 Gretzkyn tähdittämän Kanadan kanssa ja oli lopulta turnauksessa kolmas.

Vuotta myöhemmin Prahan MM-turnauksessa Peltomaa nousi Suomen sankariksi iskemällä kolme maalia Kanadan verkkoon puolivälieräottelussa. Leijonat eteni lopulta loppuotteluun, jossa Ruotsi oli parempi. Hopea oli Suomen historian ensimmäinen MM-mitali.

Tampereen ottelun jälkeen NHL-tähdet sekä Ilveksen joukkue kokoontuivat bankettiin Tampere-talolle. Jatkoja vietettiin Hotelli Ilveksen yökerhossa. Peltomaa kertoo, että Ilveksen ja 99 All Starsin pelaajat olivat jatkoilla suurelta osin omissa oloissaan, mutta kohtaamisiakin oli.

Ilves oli palkannut syyskuussa henkiseksi valmentajakseen Pertti "Veltto" Virtasen, joka myös osallistui tilaisuuteen. Peltomaa kertoo todistaneensa yökerhon vessassa erikoista välikohtausta Virtasen ja Mark Messierin välillä.

– Se (Virtanen) oli Mark Messierin nenän edessä keskisormi pystyssä. Katselin Messierin ilmettä, kun tulin vessasta ja ajattelin, että kohta lähtee muuten meidän henkinen valmentaja maatakiertävälle radalle. Menin siihen väliin ja kysyin, että "Veltto mikäs täällä on tilanne".

– Hän vaan katsoo, kestääkö tuolla Messierillä polla, Peltomaa kertoo Virtasen vastanneen.

Mark Messier 99 All Stars -kiertueella joulukuussa 1994.

Peltomaa sanoo ilmoittaneensa Virtaselle, että hänen kannattaisi poistua paikalta ennen kuin käy hassusti.

– Messier kysyi, että mikä saatanan juttu tämä oli. Sanoin, että se on meidän sellainen henkinen valmentaja, ja jos ihan pirun huono säkä käy niin siitä tulee meidän seuraava presidentti. Messier pudisteli päätään ja sanoi "fucking crazy Finns" (saatanan hullut suomalaiset). Se oli kyllä melkoinen tapahtuma.

Virtanen oli osallistunut tammikuun 1994 presidentinvaaleihin valitsijayhdistyksen ehdokkaana. Hän sai vajaat 96 000 ääntä, eikä tullut valituksia.