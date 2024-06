Nuorta naista syytetään koulusurman valmistelusta – oikeus antaa tänään tuomion tai välituomion asiassa

Syyttäjä: Koulusurmaa valmisteltu monta vuotta

"Tajusin, etten pysty siihen"

Nainen myöntää, että hän on pidempään ollut kiinnostunut koulusurmista ja että suunnitelmassa on ollut piirteitä, jotka muistuttavat aiempia vastaavia tekoja. Puolustus kuitenkin totesi, etteivät ajatukset ole rangaistavia. Oikeudenkäynnissä syytetty kertoi, mitä ajattelee koulusurmista nykyään. – Uskon, että pidän niitä yhtä hirvittävinä tai hirvittävämpinä kuin kaikki täällä, koska olen ollut niin lähellä sitä. Ei ole oikein sanoja – muuta kuin, että se on kauheaa, nainen sanoi. Hän kertoi olleensa koululle kävellessään valmis toteuttamaan suunnitelmansa, mutta muutti yhtäkkiä mieltään. – Kun näin ne ihmiset, niin tajusin, etten pysty siihen, että en halua sellaista tehdä. Ja siinä tuli vahvasti vaan se, että en pysty, en halua. En haluaisi ikinä tehdä mitään sellaista.

Epäröi suunnitelmaa jo aiemmin

Naisen mukaan päätökseen kääntyä koululta ei vaikuttanut oppilaiden nuoruus eikä varsinaisesti läheisen kanssa käyty puhelu. Hän sanoi alkaneensa epäröidä suunnitelmansa toteuttamista jo aiemmin. Luopuminen siitä tapahtui hänen mukaansa asteittain.



– Se into, joka oli 2022, se on laskenut, että enemmänkin se ajan kuluminen antoi aikaa ajatella ja kohdallani se on mennyt niin, että olen pikemminkin alkanut kyseenalaistamaan sitä ja epäröimään.



Hän kertoi menneensä koululle, koska ajatteli, että nyt tai ei koskaan.



– Ja olen päätynyt siihen, että ei ikinä. Sinä päivänä luovuin koko päätöksestä ja päätös on vahvistunut, että tein oikein.