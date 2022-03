Mikä on afasia? Tällainen on Bruce Willisillä todettu aivoperäinen puhehäiriö

Maaliskuun 2022 lopussa näyttelijä Bruce Willisin perhe ilmoitti, että Willis jättää valkokankaan vakavan sairauden vuoksi . Willisillä on todettu kognitiivisiin kykyihin vaikuttava afasia, jonka vuoksi hän päättää uransa.

Mikä on afasia?

Afasia on aikuisiän aivoperäinen, kielellinen häiriö. Se merkitsee vaikeutta ymmärtää tai tuottaa puhuttua tai kirjoitettua kieltä, kertoo Terveyskirjasto .

Afasian syynä on usein aivoverenkiertohäiriö. Jos puhehäiriö ilmenee yllättäen, onkin aina syytä hakeutua nopeasti lääkäriin.

Millaisia ovat afasian oireet?

Sujuvassa afasiassa puhe onnistuu, mutta sen sisältö on epäjohdonmukaista, puhetta on tilanteeseen nähden liikaa, se poukkoilee ja puheessa voi olla vääriä sanoja tai sanoja, jotka eivät ole suomea tai muutakaan kieltä.

Sujumaton afasia tarkoittaa tilannetta, jossa ihmisellä on vaikeuksia sanoa sanoja: hän voi puhua lyhyesti ja sähkösanomatyyppisesti, ja puheessa voi olla paljon taukoja, epäröintiä ja korjauksia.

Afaattisen henkilön kanssa keskusteleminen

On tärkeää, että afasiapotilaan kanssa keskusteltaessa puhumiselle on varattu tarpeeksi aikaa, tilanne on rauhallinen ja puhe kohdistetaan ihmiselle itselleen, ei esimerkiksi hänen avustajalleen.