Mikä maa hakee Natoon seuraavaksi? Euroopassa on vielä kymmenisen Natoon kelpaavaa valtiota – asiantuntija kertoo, miksei osaa niistä jäsenyys edes kiinnosta

Baltian ilmapuolustus matalimman kynnyksen tapa osallistua

Kuka hakee Nato-jäsenyyttä seuraavaksi?

– Naton peruskirjassa lukee, että eurooppalainen valtio voi hakea (jäsenyyttä). Valtiot voivat olla myös pohjoisamerikkalaisia, mutta koska molemmat ovat jo jäseniä, se on kirjattu näin. Ilman muuta Moldova, Valko-Venäjä, Ukraina, Sveitsi, Itävalta ja Irlanti ovat (mahdollisia jäsenmaita). Kyllä sieltä vielä kymmenkunta maata saattaisi löytyä, mutta ei juurikaan enempää.

– Kun Itävalta sotien jälkeen itsenäistyi, silloisen valtiosopimuksen mukaan Itävalta on perustuslaillisesti puolueeton. Se takia se ei voi liittyä esimerkiksi sellaiseen Euroopan unioniin, joka on puolustusliitto. Irlanti, niin kuin Maltakin, ovat melkein samassa tilanteessa. Avoimia kysymyksiä riittää. Mutta kaikki ovat syvällä läntisessä Euroopassa, joka on jo Nato-maiden kyllästämä. Isoa etua ei tulisi siitä, että esimerkiksi Itävalta liittyisi vielä Natoon.