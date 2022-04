Stoltenberg toivotti jälleen Suomen ja Ruotsin tervetulleiksi Natoon – näin asiantuntija kommentoi Suomen mahdollisuuksia

Brysselin kaksipäiväisen kokouksen pääaihe on Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja Nato-maiden materiaaliavun lisääminen Ukrainaan.

Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg totesi keskiviikkona, että puolustusliiton on varauduttava siihen, että Ukrainan sota voi venyä kuukausien tai jopa vuosien pituiseksi.

Suomen tilanne jäsenyyttä ajatellen ”erinomainen”

Puntarissa myös EU:n poliittinen yhtenäisyys

Stoltenberg on sanonut olettavansa, että kaikki Naton 30 jäsenmaata toivottaisivat Suomen ja Ruotsin tervetulleiksi Natoon. Myöskään Särkkä ei usko ainoankaan Nato-jäsenen asettuvan poikkiteloin, jos Suomi laittaisi hakemuksen menemään.

– Kuitenkin suurin osa Natomaista on EU-maita ja tässä nyt punnitaan myös EU:n poliittinen yhtenäisyys.

Yksittäisinä epävarmoina valtioina on nostettu esiin esimerkiksi Turkki ja Unkari. Särkän mukaan Turkki on sitoutunut Naton operaatioihin ja sille on strategisesti tärkeää ylläpitää hyviä suhteita muihin Nato-maihin, kuten Yhdysvaltoihin.