Mikä hämmästytti eniten Tytti Yli-Viikarin rahankäyttökohussa? Pöllöraati ruoti väärinkäytöksen seurauksia

– Tietenkin julkisia varoja pitäisi käyttää vastuullisesti. Näyttää aika selkeältä, että tässä on tapahtunut väärinkäytös ja ylilyönti, sanoo MustReadin päätoimittaja Anne Moilanen.

– Tästä on muodostunut tällainen julkinen lynkkaus ja ajojahti. Ihmiset eivät ehkä välttämättä muista, että se kohun keskiössä oleva henkilö on ihminen. Vaikka tästä tulisi oikeudenmukaiset seuraukset, niin kaikki tämä julkisuus ei kuulosta kyllä mitenkään kivalta, Moilanen sanoo.

– Toisaalta tällä pääjohtajalla olisi ollut jo monta kohtaa tulla ulos tästä. Viime joulukuussahan on tullut jo yksi huomautus yhdestä virkasählingistä, jossa määrättiin ihminen pois töistä. Jos hänellä (Yli-Viikarilla) olisi ollut pelisilmää, niin hän olisi ehkä aavistanut, että tästä ei hyvää seuraa, vastaa MTV Uutisten päätoimittaja Ilkka Ahtiainen.

– Ongelma tässä on se, että tämä on sellainen päällikkövirasto, jonka yläpuolella ei ole valvovaa hallitusta tai muuta toimikuntaa, Kärki sanoo.

– Se, että alainen hyväksyy päällikön laskuja, on aivan sairas homma. Sitä on muutenkin valtion hallinnossa aika paljon. Tästä varmaan avautuu uusi keskustelu valtion hallinnon perkaamiseen muutenkin, Kärki jatkaa.

"Jokainen kuitti voi tulla läpivalaisuun"

– Jokainen sellainen kuitti on julkinen, mihin on käytetty verorahoja. Se, että sillä ei ole minkäänlaista pelotevaikutusta ollut tässä tapauksessa, on hämmästyttävää, Moilanen sanoo.