Keskusrikospoliisi vaikenee täysin VTV:tä ja Tytti Yli-Viikaria koskevasta rikostutkinnasta – kuuntele tutkinnanjohtajan haastattelu

Yli-Viikarin toiminta on herättänyt julkisuudessa ja myös viraston sisällä huomiota jo pitkään. Pääjohtaja on viime vuosina tehnyt lukuisia muun muassa hintavia ulkomaantyömatkoja ja ostanut tuhansilla euroilla kauneudenhoitopalveluita.

– Voidaan sanoa, että on virkarikoksia. En lähde sen tarkemmin avaamaan nyt. Kaksi on epäiltynä.

– Esitutkinta on alkuvaiheessa, joten en ole lähtenyt näitä sen suuremmin avaamaan. Virkarikoksista puhutaan.

– Käynnissä on tiedonkeruuvaihe ja kuulustelut. Ne on juuri saatu käyntiin. On vielä vaikea arvioida tässä vaiheessa, missä ajassa kuulustelut saadaan tehtyä. Pyrimme tietenkin toimimaan mahdollisimman ripeästi.