USA asetti pakotteita YK:n erityisraportoijalle – EU arvostelee

YK on sanonut USA:n pakotteiden YK:n palestiinalaisalueiden erityisraportoijalle Francesca Albaneselle luovan vaarallisen ennakkotapauksen ja on vaatinut niiden perumista.

Euroopan unioni arvostelee Yhdysvaltojen asettamia pakotteita YK:n palestiinalaisalueiden erityisraportoija Francesca Albaneselle.

Albanese on kritisoinut Yhdysvaltojen Gaza-politiikkaa ja syyttänyt Israelia palestiinalaisten kansanmurhasta.

EU tukee vahvasti YK:n ihmisoikeusjärjestelmää ja pitää Yhdysvaltojen päätöstä hyvin valitettavana, EU:n tiedottaja sanoo.

Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio ilmoitti pakotteiden asettamisesta aiemmin tällä viikolla.

Rubion mukaan pakotteet asetetaan, koska Albanese on "laittomasti ja häpeällisesti" kannustanut Kansainvälistä rikostuomioistuinta toimimaan Yhdysvaltojen ja Israelin edustajia vastaan.

Albanese esimerkiksi kehotti rikostuomioistuinta antamaan pidätysmääräyksen Israelin pääministeri Benjamin Netanjahusta.

Albanesen tuore raportti syytti yhdysvaltalaisia yrityksiä siitä, että nämä hyötyvät palestiinalaisalueiden laittomasta miehityksestä, apartheidista ja kansanmurhasta.

Albanese on saanut osakseen ankaraa kritiikkiä Israelilta.

YK on varoittanut pakotteiden luovan vaarallisen ennakkotapauksen ja on vaatinut niiden perumista. Italialaissyntyinen Albanese on toiminut YK:n erityisraportoijana vuodesta 2022.