EK: Voimakkaimmat toimet Venäjää vastaan ovat vielä työkalupakissa – "Lännen yhtenäisyys saattoi yllättää Venäjän"

Voimakkaimmat toimet on Petri Vuorion mukaan toistaiseksi jätetty työkalupakkiin odottamaan tilanteen mahdollista eskaloitumista eli Venäjän aggressiivisten toimien lisääntymistä Ukrainassa.

– Viesti on se, että Euroopan unioni ja länsi pystyvät toimimaan yhtenäisesti, keskenään koordinoiden ja erittäin nopeasti pakotteita asettaessaan. Se saattoi yllättää Venäjänkin, Vuorio sanoo STT:lle.

Esimerkiksi EU on Vuorion mukaan toiminut ennennäkemättömän nopeasti pakotteista päättäessään.

Tavoite ei ole vain heikentää tai estää

Pakotteilla on myös tärkeä tehtävä korostaa sitoutumista kansainvälisiin normeihin. Esimerkiksi EU:n kansalaisille ne antavat viestin, että tilannetta ei vain seurata sivusta, jos kansainvälistä oikeutta rikotaan, Helwig sanoo sähköpostitse STT:lle.

Hänen mukaansa Venäjälle on tehtävä selväksi se, miksi pakotteet on hyväksytty ja milloin niitä voidaan keventää.

– Mutta ei sekään varmasti Venäjää vielä taloudellisti valtavasti järkytä. Heillä valtionvelka on 20 prosenttia bruttokansantuotteesta, ja heillä on merkittävät vararahastot eli heillä on puskureita. Venäjä pystyy elämään ilman länsimaista velanottoa verrattain pitkään.